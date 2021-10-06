????? ??????? ???????????? IT-???????? ?????????? ?? ?????? ??-?? ????? ?????? ????????

Фото: iz.ru
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Данные 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook выставили на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Интернет-издание Privacy Affairs пишет: в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что у него есть доступ к базе Facebook с данными 1,5 млрд клиентов. Сейчас на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Facebook эту базу выставили на продажу. Приобрести ее можно как частями, так и целиком. Один потенциальный покупатель сообщил, что ему предложили купить данные 1 млн аккаунтов за $5 тыс. Издание отмечает, что это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook, сообщает "Известия
".
Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было, пишет ТАСС
.
У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - говорится в распространенном заявлении.
Сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных, говорится в заявлении.
Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.
Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу", - отметили в Facebook. Представители компании признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов Facebook, а это в свою очередь "затруднило попытки быстро определить и устранить причины неполадки". Согласно заявлению, специалисты компании не нашли свидетельств того, что в результате сбоя была нарушена безопасность пользовательских данных.
На фоне масштабного сбоя падают акции ведущих американских IТ-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon. Марк Цукерберг, согласно данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял за день $6,4 млрд.
ВАШИНГТОН. 5 ОКТЯБРЯ - Учителя по всей территории США увольняются на фоне начала нового учебного года, резкого роста случаев коронавируса среди детей и отмены обязательного ношения масок в ряде штатов, пишет The Guardian, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учителя американских школ массово покидают свою работу из-за пандемии. В последнее время в стране резко вырос уровень заражений коронавирусом среди детей, вследствие чего учителя опасаются за свое здоровье. Одновременно с этим некоторые штаты отменяют обязательное ношение масок, сообщает RT
.
За последние пять недель в США еженедельно фиксировали более 200 000 заражений коронавирусом среди детей, сообщает издание. Уровень заражений был особенно высок в штатах без обязательного ношения масок и низкой долей вакцинированного населения. Некоторые школы временами прерывали очные занятия, что создавало для учителей дополнительные сложности.
Проблема нехватки учителей была актуальна и до появления коронавируса, отмечает издание. Пандемия лишь усугубила положение дел: некоторым школам даже приходится закрываться из-за нехватки кадров. К примеру, во Флориде число вакансий на место учителя в нынешнем году возросло на 67% в сравнении с показателями августа 2020 года. За 2019-2020 учебный год число увольнений учителей в Мичигане увеличилось на 44%. 10% учителей Провиденса уволились перед началом текущего учебного года.
Реальность состоит в том, что школа не может быть безопасной во время пандемии, так как многие либо не могут, либо не хотят вакцинироваться. При этом мы вернулись к полным классам, словно пандемия уже закончилась", — приводит The Guardian слова школьной учительницы из Кентукки Бетани Ольсен.
Вдобавок к нехватке учителей некоторые американские школы имеют проблемы с поставками продовольствия, а также испытывают сложности с наймом водителей школьных автобусов, уборщиков и прочего вспомогательного персонала, сообщает The Guardian.
Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today
, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран, пишет РИА Новости
.
Для социальной сети Марка Цукерберга сбой стал самым масштабным с 2008 года — тогда ее работа прервалась на сутки.
Также были зафиксированы жалобы на работу Telegram, Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.
Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.
Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20.45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.
С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.
Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.
Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.
Как говорится в сообщении проекта в Twitter, с учетом того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работают больше часа, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов. Проект сообщает, что указанные соцсети и мессенджер "не работают в нескольких странах, инцидент не связан со сбоями в интернете на уровне страны или фильтрацией".
Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров указал возможную причину сбоя сервисов Facebook по всему миру - это неисправность, связанная с компьютерной распределенной системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).
Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS (Domain Name System, компьютерная распределенная система для получения информации о доменах). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт РИА Новости.
Он напомнил, что любой сбой, безусловно, отражается на рыночной стоимости компании, на оказании услуг клиентам. "Однако в обозримом будущем значимого ущерба для компаний от этого сбоя ожидать не стоит", - полагает он.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Facebook, WhatsApp и Instagram работают над устранением сбоев, сообщили компании в своем микроблогге в Twitter.
Отмечается, что сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой.
Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", - сообщила корреспондент New York Times Шира Френкель.