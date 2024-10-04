Ассанж: Я на свободе, потому что признал себя виновным в журналистской деятельности

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Брюссель. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Норвежский политик Йенс Столтенберг во вторник покидает пост генерального секретаря НАТО.





На смену Столтенбергу на фоне заверений в "преемственности" политики альянса приходит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, сообщает РИА Новости





Согласно утечкам в западных СМИ, главной задачей нового генерального секретаря НАТО будет обеспечение преемственности политики альянса в ближайшее время на фоне сложной геополитической ситуации. Учитывая это, каких-либо "потрясений" в штаб-квартире блока в связи с приходом нового руководителя не ожидается, пишет издание.





Церемония передачи полномочий начнется во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.





Дополнено 01.10. 2024, 17.00





57-летний Марк Рютте был утвержден новым генсеком НАТО в конце июня. Назначение Рютте считалось почти решенным вопросом еще весной: свою поддержку ему выражали 28 из 32 стран альянса, включая ключевых участников блока - США, Германию, Францию и Великобританию, напоминает РБК









Какие задачи стоят перед новым генсеком НАТО





The Conversation отмечает, что Рютте занимает новый пост в момент, когда перед НАТО стоит целый ряд проблем; военные действия на Украине и растущие амбиции Китая - наиболее актуальные из них. Издание отмечает, что на плечи экс-премьера Нидерландов также свалится рост националистических и популистских движений в государствах - членах НАТО, которые бросают вызов внутреннему единству блока.





Euroactiv добавляет, что перед Рютте стоит задача "лавировать в бушующих водах", поскольку члены альянса по обе стороны Атлантики стремятся навязать свои приоритеты новому главе блока, что прослеживалось еще во время переговоров по кандидатуре. Дипломатические источники издания сообщают, что Рютте планирует расширить в НАТО представленность восточноевропейских стран, предложив некоторым политикам из этих государств должности помощников.





Однако самым сложным вызовом для Рютте, по оценкам Euractiv, будет сохранение положения США в НАТО в момент, когда Россия "стремится расколоть этот клуб", а Соединенные Штаты переживают внутриполитический кризис из-за грядущих президентских выборов. Неоднократные угрозы кандидата от республиканцев Дональда Трампа отказаться от защиты трансатлантических союзников из-за их низких расходов на оборону уже встревожили Европу. (По иронии судьбы именно при Рютте Нидерланды традиционно сокращали оборонный бюджет. Только в этом году траты страны на оборону впервые достигли показателя 2,05% от ВВП.)





Сторонники кандидатуры Рютте считают, что он справится с таким вызовом, как возможное возвращение Трампа в Белый дом. На саммите НАТО 2018 года 45-й президент США заявил, что Вашингтон "пойдет своим путем", если другие страны альянса не начнут тратить больше на свою защиту. По словам представителей альянса, именно Рютте спас ситуацию, заверив американского лидера, что расходы выросли, хотя факты говорили об обратном. За это нидерландский политик получил прозвище Заклинатель Трампа.





Уже в этом году Трамп сказал, что Вашингтон не станет защищать партнеров по НАТО в случае столкновения с Россией, что спровоцировало обсуждение вопроса о необходимости создать альтернативную альянсу структуру. Рютте заявил, что Европе следует перестать жаловаться на возможность возвращения Трампа, а вместо этого сосредоточиться на помощи Украине.





Politico утверждает, что многих представителей альянса устроила кандидатура Рютте именно из-за его позиции относительно России: он не слишком мягок, и в то же время его нельзя назвать ястребом. В феврале немецкое издание Welt сообщало, что Олаф Шольц не допустил выдвижения на пост генсека НАТО Урсулы фон дер Ляйен, поскольку она лишком критично настроена по отношению к Москве.





После начала российской военной операции на Украине Нидерланды зарекомендовали себя в качестве стойкого союзника Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сказал про Рютте: "Я знаю его, он спасет единство НАТО". Однако Рютте, отвечая на вопрос журналистов о сроках вступления Украины в альянс, отметил, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне "важно не наобещать Киеву слишком многого".





На одной из пресс-конференций в июне Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе альянсу придется найти способ выстроить отношения с Россией.





Сейчас Россия, конечно, является нашим главным противником, и мы должны бороться с ней (...) Но в долгосрочной перспективе мы также должны понимать, что Россия никуда не денется. Когда война закончится... мы должны будем найти способ ведения отношений с Россией", - отметил он, добавив, что в настоящий момент очень сложно предсказать, "что из этого получится".





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение Рютте вряд ли способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов атлантического альянса, которые "работают с целью стратегического подавления Российской Федерации".





В НАТО, в свою очередь, ожидают, что Рютте сохранит курс Столтенберга - сплотит страны альянса вокруг поддержки Киева, подтолкнет к увеличению трат на оборону и будет поддерживать участие США в европейской безопасности, отмечает Reuters со ссылкой на источники в альянсе.