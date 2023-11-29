Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций

Фото: russian.news.cn

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Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай впервые выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству на конференции по научно-техническим обменам в рамках "Пояса и пути", которая прошла с 6 по 7 ноября в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.





Инициатива призывает продвигать и претворять в жизнь концепцию открытого, честного, справедливого и недискриминационного международного сотрудничества в области науки и технологий с соблюдением принципа, который гласит, что "наука не имеет границ и служит на благо всему человечеству", и объединять усилия для построения глобального научно-технического сообщества.





Инициатива также призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления, усилению защиты прав интеллектуальной собственности, глобальному сотрудничеству в области технологических инноваций и построению глобальной инновационной сети.





Инициатива подчеркивает важность свободного перемещения по всему миру кадров и ресурсов в сфере технологических инноваций, укрепления сотрудничества и обменов между талантливыми кадрами. Она выступает за равное участие всех стран и научно-исследовательских организаций в международном научно-техническом сотрудничестве.





Инициатива также ратует за укрепление углубленного взаимодействия и взаимного обучения между организациями, занятыми в сфере технологических инноваций, за поиск новых взаимовыгодных и обоюдовыигрышных моделей глобального сотрудничества в этой области.





В настоящее время во всем мире ускоряются невиданные за столетие важные изменения, человеческое развитие сталкивается со все более серьезными вызовами", - заявил министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь.





По его словам, человеческое общество сейчас нуждается в международном сотрудничестве и открытых обменах больше, чем когда-либо, и должно искать решения глобальных проблем посредством сотрудничества в области технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами эпохи и содействовать мирному развитию, сообщает информационное агентство "Синьхуа".





Как свидетельствуют официальные данные, опубликованные на конференции, Китай подписал межправительственные соглашения о научно-техническом сотрудничестве более чем с 80 странами - партнерами по инициативе "Пояса и пути". Он также построил более 50 совместных лабораторий в рамках "Пояса и пути", работающих в таких областях, как здравоохранение, транспорт, материаловедение и энергетика, создал свыше 20 демонстрационных центров сельскохозяйственных технологий и более 70 промышленных парков в странах - участницах инициативы "Пояса и пути".