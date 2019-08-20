"Белая книга по образованию и профподготовке в Синьцзяне" раскритиковала зарубежных критиканов

Синьцзян. 19 августа. Kazakhstan Today - 16 августа китайское правительство опубликовало "Белую книгу по образованию и профессиональной подготовке в Синьцзяне". Этот документ раскрывает попытки некоторых западных политиков вмешаться во внутренние дела Китая под предлогом защиты прав человека и с использованием "двойных стандартов", передает Kazakhstan Today.

Центры образования и профессиональной подготовки были созданы в соответствии с законом в целях борьбы с терроризмом и дерадикализации региона. Несмотря на это, отдельные западные политики и СМИ всячески очерняли данные центры, пишет sinorusfocus.com

Белая книга" отмечает: во-первых, центры по своей природе являются учреждениями для образования и профессиональной подготовки. Это не "какие-то тюрьмы", которыми назвали их на Западе. В центрах людей обучали профессиональным навыкам и помогали им избавиться от экстремистских идей. Все основные права, личная свобода обучающихся в центрах уважаются и гарантированы законом. В центрах используется модель обучения по месту жительства, которая позволяет стажерам регулярно возвращаться домой и брать отпуск. Кроме того, стажеры также пользуются свободой переписки. Многие из окончивших обучение в центрах образования и профподготовки, нашли работу на фабриках и предприятиях. Некоторые создали свой собственный бизнес, а некоторые продолжили обучение в средних и высших профессиональных учебных заведениях.

Во-вторых, центры образования и профподготовки в Синьцзяне не проводят никакого "искоренения культуры" среди представителей таких национальных меньшинств как уйгуры. В центрах оказывается помощь и ведется профподготовка лиц, причастных к экстремистской деятельности или совершивших преступления - вне зависимости от их национальности, веры или места жительства.

Центры профессионального образования и подготовки в Синьцзяне, предоставляя курсы стандартного китайского языка, уважают права обучаемых на использование своих родных языков. Отвечая нуждам по борьбе с терроризмом и экстремизмом, эти центры обеспечивают учебную программу, включающую в себя стандартный разговорный и письменный китайский язык, знания о праве, профессиональные навыки и дерадикализацию. Повышение уровня владения стандартным китайским языком дает учащимся возможность познавать науку и технику, приобретать профессиональные навыки, искать работу в других районах страны, общаться с другими этническими группами и лучше адаптироваться к жизни в современном обществе.

В-третьих, центры образования и профессиональной подготовки не подавляют религиозные убеждения. Китайское законодательство запрещает любую дискриминационную практику, основанную на географических, этнических, религиозных и других признаках. Центры образования и профподготовки отделяют образовательную деятельность от религиозной. Поэтому учащимся не разрешается организовывать и участвовать в религиозных обрядах на территории центров.

Факты свидетельствуют о том, что ряд мер по дерадикализации эффективно гарантировал права на жизнь, здоровье и развитие населения Синьцзяна. Уже три года подряд в Синьцзяне не происходило терактов. В первой половине этого года Синьцзян посетили более 75 млн туристов, что на 46% больше по сравнению с первым полугодием 2018-го. Очевидна тенденция к социальному развитию и повышению уровня жизни в Синьцзяне.

Терроризм является раковой опухолью человечества, от которой страдают многие страны. Западным политикам стоит отказаться от двойных стандартов и внимательно прочитать "Белую книгу по образованию и профессиональной подготовке в Синьцзяне", прекратить нападки на Синьцзян и проводимую в регионе деятельность по дерадикализации и борьбе с терроризмом. Процветающий и стабильный Синьцзян доказывает, что ситуация здесь обстоит совершенно иначе, чем ее малюют на Западе, заключается в сообщении.

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