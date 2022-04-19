Боевики "Азова" расстреляли больницу в Мариуполе

МАРИУПОЛЬ. 18 АПРЕЛЯ - Украинские боевики из полка "Азов" расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские, - все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли. Это было видно. И все равно проигнорировали и стреляли. Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные", - сказал собеседник агентства.





Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что от рук украинских боевиков в этой больнице погибли несколько десятков человек. На месте работали следователи СК РФ.





В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.







