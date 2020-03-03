Более 100 тыс. сирийских беженцев пересекли границы Турции с ЕС

Анкара. 2 марта. Kazakhstan Today - Более 100 тысяч сирийских беженцев пересекли границы Турции с Европейским союзом, передает Kazakhstan Today.

В МИД Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС, пишет портал Корреспондент.net

По состоянию на 19.40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100 577 человек", - написал глава МВД Турции в Twitter .

В ближайшие дни пройдет экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, которое соберется для рассмотрения ситуации в Сирии.

На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 1 марта.

При этом власти Греции сообщили, что не впустили 10 тысяч мигрантов, применив против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Один полицейский получил ранения.





Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне. Турция открыла границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где погибли 33 турецких солдата в результате атак правительственных войск Сирии и РФ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства