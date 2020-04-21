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Более 10 человек погибло в результате стрельбы в Канаде

20.04.2020, 11:23 7399
Оттава. 20 апреля. Kazakhstan Today - В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли более десяти человек, передает Kazakhstan Today.
 

Могу сказать, что более десяти человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - цитирует сотрудника полиции провинции Новая Шотландия Криса Лэзера РИА "Новости".

 
Инцидент произошел в городе Портапик. По данным полиции, 51-летний Габриэл Уортман вечером 18 апреля открыл огонь по людям.
 
Сам стрелок погиб в ходе инцидента.
 

Поиски продолжались всю ночь. Этим утром мы активно искали подозреваемого в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался", - уточнил Лэзер. 

 
Полиция не подтвердила информацию СМИ, что нападавший был застрелен.
 
В результате стрельбы также погибла служащая полиции, еще один полицейский получил ранения.
 
Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины пока не известны.
 

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