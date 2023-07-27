Более 30 человек погибли в результате наводнения в Южной Корее

Еще 10 человек числятся пропавшими без вести

Фото: Reuters

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Сеул. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного наводнения в Южной Корее погибли по меньше мере 33 человека, еще 10 числятся пропавшими без вести.





Большинство людей оказались в ловушке в затопленном водой автомобильном туннеле. Южнокорейские спасатели обнаружили там семь погибших.





В ловушке в туннеле длиной 685 метров оказались 15 автомобилей, сколько всего там находится людей - неизвестно", - сообщает BBC .





Туннель в Осоне, недалеко от города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, был быстро затоплен после того, как близлежащая река вышла из берегов, водители и пассажиры не успели выбраться.





Reuters





В субботу удалось спасти девять человек, судьба остальных пока неизвестна.





В субботу в Южной Корее выпало почти 300 мм осадков. Большинство погибших - в горном районе Северный Кёнсан, где оползни снесли целые дома. Тысячи людей эвакуированы. Проливные дожди вызвали наводнения, оползни и отключения электроэнергии на большей части Южной Кореи", - пишет сайт.





На аэрофотоснимках из пострадавших от наводнения районов из-под воды и грязи видны только верхушки крыш.





По всей стране приостановлено железнодорожное сообщение за исключением некоторых маршрутов с высокоскоростными поездами.





Корейское метеорологическое управление прогнозирует увеличение количества осадков до следующей среды и предупреждает о серьезной опасности в связи с погодными условиями.





Напомним, в мае в результате сильнейшего за последние сто лет наводнения на севере Италии сошло более 300 оползней. Реки между Римини и Болоньей вышли из берегов после ливней.





Около 36 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 14 человек погибли, 1 пропал без вести.





Премьер-министр Италии отменила визит в Казахстан в связи с ЧС. На севере страны не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.





12 июля сильные ливни и потопы также произошли на юге России, в Краснодарском крае. В Туапсинском районе пришлось вводить режим ЧС, сообщают "Известия"





Экстренные службы начали эвакуацию местных жителей из зон подтопления. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, за три часа в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за дождей на автомобильную дорогу около поселка Новомихайловский сошел сель. Кроме того, движение ограничено на некоторых участках трассы федерального значения М-4 "Дон", - пишет сайт.





В июне в Японии из-за мощных ливней пострадал 41 человек, сообщает КТК . В эпицентре стихии оказалось восточное побережье. Там в течение нескольких суток шли проливные дожди, вызванные тайфуном "Мавар". В результате стихии один человек погиб, трое пропали без вести.





Тем временем во многих регионах южной Европы и США установилась экстремально жаркая погода.





В минувшую субботу в 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности. В калифорнийской Долине смерти ожидают превышения отметки в +54 °C", - сообщает BBC .





В Европе красный уровень погодной угрозы означает, что риск есть даже для здоровых людей. Метеорологи обращают особое внимание на туристические места с большим скоплением людей. В частности, в Италии это Рим, Флоренция, Болонья, Пиза и другие города.