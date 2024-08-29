Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.





Местонахождение Николая Дурова на данный момент неизвестно. Власти Франции выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая 25 марта 2024 года. Они обвиняются, в частности, в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Politico.





В судебном документе указывается, что ордера были выданы после того, как платформа обмена сообщениями не ответила на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram.





Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила , что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.





Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".