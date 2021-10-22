Бразильский сенат признал президента Болсонару виновным

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БРАЗИЛИА. 21 ОКТЯБРЯ - Суд признал виновным президента Бразилии. Жаиру Болсонару вменяют преступления против человечности . Решение вынес бразильский сенат после долгого следствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Комиссия расследовала действия президента в период пандемии. Согласно ее заключению, президент виновен в половине смертей от COVID-19 в стране.





По данным, содержащимся в докладе, глава страны добивался развития коллективного иммунитета - Болсонару намеренно задерживал закупку вакцин.





Сам президент Бразилии свою вину не признает. Составлены рекомендации по уголовному преследованию политика и 69 других лиц. Материалы содержат обвинения в убийствах и геноциде.





Болсонару снискал себе сомнительную славу как единственный в мире ковид-диссидент на высшем государственном посту. Он неоднократно призывал соотечественников "прекратить ныть" из-за угрозы COVID-19, даже когда люди умирали тысячами в день.





Президент демонстративно ходил без маски даже на официальных мероприятиях и называл ковид португальским словом grippino - то есть "маленький грипп". Даже когда он сам им переболел, это не изменило его убеждений.





Из-за бездействия федеральных властей регионы страны были вынуждены самостоятельно принимать решения о локдаунах и других мерах по предотвращению распространения вируса. Однако Болсонару подвергал губернаторов критике за эти меры, называя их "тиранами". По мнению президента, ущерб от локдаунов для национальной экономики в итоге будет выше, чем от пандемии.





В ответ губернатор Сан-Паулу Хуано Дориа назвал президента "безумцем" и заявил, что бразильцам сегодня угрожают две беды: коронавирус и Болсонару. Такие настроения среди бразильских политических элит не редкость.





Болсонару расследование конгресса отвергает и утверждает, что оно было предпринято с единственной целью - не дать ему вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2022 года.





Уровень смертности от СOVID-19 в Бразилии - второй в мире после США. При этом Бразилия является "родиной" одного из штаммов коронавируса, возникшего в марте 2021 года.