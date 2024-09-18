Бюро Нацсобрания Франции утвердило процедуру импичмента Макрона

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Париж. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона.





Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.





Отмечается, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.





Напомним, предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция". Как сообщил телеканал BFMTV, при рассмотрении членами бюро его поддержали 12 голосов против десяти.





Партия выступила с этой инициативой после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской Конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и несколько других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".





При этом в партии социалистов отказались поддержать инициативу, публично против нее высказались экс-президент и ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье.





Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны пройти и в верхней палате парламента - сенате, где у левых нет большинства. Но в случае одобрения сенатом обе палаты соберутся на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. В этом случае президент уходит в отставку немедленно.





На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье объявят на этой неделе.