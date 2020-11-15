Бывший президент Боливии Эво Моралес вернулся на родину

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Бывший президент Боливии Эво Моралес в понедельник вернулся на родину из Аргентины, передает Kazakhstan Today.

Моралес пересек границу с Боливией после торжественной церемонии, которую организовал в его честь аргентинский президент Альберто Фернандес. На обеих сторонах границы собралось огромное число его сторонников, пишет Interfax.ru

Сегодня один из самых важных дней в моей жизни, я возвращаюсь в страну, которую люблю, и это наполняет меня радостью", - написал Моралес в Твиттере.

Моралес руководил Боливией на протяжении 14 лет, до ноября 2019 года, "когда ему пришлось уйти в отставку и в итоге покинуть страну на фоне протестов, связанных с фактами мошенничества при подсчете голосов на выборах президента".

Не обошлось без обвинений в адрес США. Именно на них Моралес возлагает ответственность за переворот, который произошел в Боливии год назад. По его словам, устранение от власти его партии "Движение к социализму", ее запрет привел бы к разрушению национальной экономики", - пишет издание "Российская газета".

Возвращение Моралеса в Боливию стало возможным после того, как на внеочередных выборах президента победу одержал его однопартиец, представитель "Движения за социализм" Луис Арсе Катакора, который был приведен к присяге в воскресенье. В правительстве Моралеса Луис Арсе занимал пост министра экономики.

По данным издания, 61-летний экс-президент намерен посвятить себя сельскому хозяйству. При этом Моралес пообещал не оставить без внимания политику и профсоюзную деятельность, поделиться своим опытом с молодежью, а если понадобится, то и с новым президентом Боливии.

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