Что известно об экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске

МИНСК. 24 МАЯ - В воскресенье, 23 мая, истребитель МиГ-29 ВС Белоруссии был поднят в воздух для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair, который запросил экстренную посадку в национальном аэропорту Минска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолёт в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", - рассказал начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич.

По его словам, ведомство получило информацию о наличии в воздушном пространстве республики гражданского самолёта с возможным минированием. После этого дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1, пишет RT

Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение", - отметил Гурцевич.

Представитель ведомства заявил, что дежурный экипаж должен был "осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2".

По информации местных СМИ, на борту самолёта находился один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом также сообщает РИА Новости со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр "Весна". Сведения о задержании привёл и Telegram-канал Протасевича.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолёт следовал из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за указаний белорусских диспетчеров.

Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня, был предупреждён диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить самолёт в ближайший аэропорт - Минск", - приводит ТАСС сообщение авиакомпании.

Там отметили, что проведённая в Минске проверка не выявила на борту "ничего подозрительного".

Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - сообщил авиаперевозчик.

Вместе с тем в пресс-службе национального аэропорта Минск агентству Sputnik Белоруссия сообщили, что диспетчеры "Белаэронавигации" передали экипажу лайнера, что им поступило сообщение о возможном минировании, однако решение о посадке или продолжении полёта всегда принимает командир судна.

Издание БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого" заявило, что приказ принять лайнер в аэропорту отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей!" - говорится в заявлении.

Там же сообщили, что после приземления самолёта в аэропорту работали сапёры, пассажиры проходили повторный досмотр.

При этом в Следственном комитете Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с ложным минированием самолёта, экстренно севшего в Минске.

Как рассказали в ведомстве, сапёрно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, прибывшие в аэропорт, где приземлился самолёт, не обнаружили каких-либо взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 статьи 340 УК", - говорится в заявлении.

Вместе с тем ряд европейских стран выступили с требованием к белорусским властям освободить Романа Протасевича. Так, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Минск освободить блогера.

Я требую, чтобы в Белоруссии немедленно освободили задержанного и разрешили ему продолжить путь в Вильнюс", - написал Науседа в Facebook.

Он заявил, что международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов, а также отметил, что намерен поднять вопрос о произошедшем на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Помимо этого, в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Белоруссии, у которого потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа самолёта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске неприемлемым.

Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия", - написала она в своём Twitter-аккаунте. Глава ЕК также заявила, что все пассажиры самолёта должны иметь возможность вылететь в Вильнюс.

Помимо этого, провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолёта потребовали в австрийском МИД. "Нам нужно независимое международное расследование этого инцидента", - говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

В ведомстве также подчеркнули необходимость срочного освобождения Романа Протасевича.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой поднять на саммите ЕС тему новых санкций против Белоруссии из-за экстренно севшего в Минске самолёта.

Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего заседания Европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолёта - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - написал он на своей странице в Твиттере.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своём Твиттере также заявил, что Соединённое Королевство "встревожено сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолёт, на борту которого он летел, вынужден был приземлиться в Минске". Британский министр отметил, что "поступок президента Белоруссии будет иметь серьёзные последствия".

Председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) вместе с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию основателя признанного в Белоруссии экстремистским Teleram-канала Nexta Романа Протасевича, пишет ТАСС

Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье пресс-службой Менендеса.

Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и "приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе". "Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу", - говорится в заявлении. В тексте также содержится утверждение о необходимости проведения в республике "свободных выборов под наблюдением ОБСЕ". "Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных", - говорится в заявлении.

Позже стало известно, что самолёт авиакомпании Ryanair вылетел из Минска и совершил посадку в Вильнюсе.

Напомним, в октябре 2020 года суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA Live и логотип NEXTA экстремистскими. В ноябре Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала NEXTA, они были объявлены в розыск.

По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, - статьи 293, 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в СК республики.

В их отношении также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 в связи с "совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

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