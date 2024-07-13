Декларацию по итогам парламентского форума БРИКС направят в ООН и МПС

Это не рамочный, а очень подробный, содержательный документ

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Санкт-Петербург. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Итоговая декларация Х парламентского форума БРИКС будет направлена в ООН, МПС и главам государств - участников саммита БРИКС в Казани, сообщает - Итоговая декларация Х парламентского форума БРИКС будет направлена в ООН, МПС и главам государств - участников саммита БРИКС в Казани, сообщает ТАСС





В дальнейшем совместная декларация будет направлена в ООН для опубликования в качестве официального документа ООН. А также, как мы условились, - главам государств - участников саммита БРИКС в Казани", - сообщила председатель совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании форума.





В ответ на реплику одного из участников пленарного заседания о том, что совместная декорация также будет доведена до сведения ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве в октябре 2024 года, Матвиенко поддержала это предложение и назвала его "очень хорошей идеей".





Глава Совфеда отметила, что при подготовке итогового документа парламентариями из всех государств - участников БРИКС была проведена кропотливая работа и его текст был полностью согласован.





В нем изложено наше общее видение роли парламента в решении вопросов справедливого глобального развития и безопасности, экономического, гуманитарного сотрудничества, а также ориентиры нашей работы на будущее", - сказала она и добавила, что о принятии совместной декларации планируется объявить 12 июля по завершении последнего пленарного заседания форума.





Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул в свою очередь, что это не рамочный, а очень подробный, содержательный документ.





С моей точки зрения, под этим документом без каких-либо сомнений и ограничений могла бы подписаться любая страна мира, потому что этот документ прописывает такие основополагающие понятия, как уважение к международному праву, безусловное равенство всех участников международного сотрудничества, отказ от вмешательства во внутренние дела, совместное противодействие новым вызовам и угрозам. Там очень много конкретики", - сказал сенатор.





Он сравнил эту декларацию с любым другим документом, которые принимаются на саммите НАТО или в Евросоюзе, отметив, что под ними "каждая страна мира совершенно точно подписаться не сможет, потому что те документы в пользу только той группы стран, которая их вырабатывает".





Кроме того, главы делегаций стран БРИКС, участвующие в парламентском форуме, подписали протокол к меморандуму о взаимопонимании о парламентском форуме БРИКС, который был принят в ходе девятого парламентского форума БРИКС в Йоханнесбурге. Как отметила Матвиенко, протокол был разработан в целях вовлечения новых участников в процесс межпарламентского взаимодействия.