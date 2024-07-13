12.07.2024, 19:53 1756

Декларацию по итогам парламентского форума БРИКС направят в ООН и МПС

Это не рамочный, а очень подробный, содержательный документ
Санкт-Петербург. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Итоговая декларация Х парламентского форума БРИКС будет направлена в ООН, МПС и главам государств - участников саммита БРИКС в Казани, сообщает ТАСС.

В дальнейшем совместная декларация будет направлена в ООН для опубликования в качестве официального документа ООН. А также, как мы условились, - главам государств - участников саммита БРИКС в Казани", - сообщила председатель совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании форума.


В ответ на реплику одного из участников пленарного заседания о том, что совместная декорация также будет доведена до сведения ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве в октябре 2024 года, Матвиенко поддержала это предложение и назвала его "очень хорошей идеей".

Глава Совфеда отметила, что при подготовке итогового документа парламентариями из всех государств - участников БРИКС была проведена кропотливая работа и его текст был полностью согласован.

В нем изложено наше общее видение роли парламента в решении вопросов справедливого глобального развития и безопасности, экономического, гуманитарного сотрудничества, а также ориентиры нашей работы на будущее", - сказала она и добавила, что о принятии совместной декларации планируется объявить 12 июля по завершении последнего пленарного заседания форума.


Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул в свою очередь, что это не рамочный, а очень подробный, содержательный документ.

С моей точки зрения, под этим документом без каких-либо сомнений и ограничений могла бы подписаться любая страна мира, потому что этот документ прописывает такие основополагающие понятия, как уважение к международному праву, безусловное равенство всех участников международного сотрудничества, отказ от вмешательства во внутренние дела, совместное противодействие новым вызовам и угрозам. Там очень много конкретики", - сказал сенатор.


Он сравнил эту декларацию с любым другим документом, которые принимаются на саммите НАТО или в Евросоюзе, отметив, что под ними "каждая страна мира совершенно точно подписаться не сможет, потому что те документы в пользу только той группы стран, которая их вырабатывает".

Кроме того, главы делегаций стран БРИКС, участвующие в парламентском форуме, подписали протокол к меморандуму о взаимопонимании о парламентском форуме БРИКС, который был принят в ходе девятого парламентского форума БРИКС в Йоханнесбурге. Как отметила Матвиенко, протокол был разработан в целях вовлечения новых участников в процесс межпарламентского взаимодействия.
 
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Теги:ООНдекларацияБРИКСМПС

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05.07.2024, 17:48 24456

Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании
Фото:instagram/keirstarmer
Лондон. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Лейбористской партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля страны Карла III, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кейра Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию", - информирует gazeta.ru со ссылкой на газету The Times.


Напомним, выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.
 
05.07.2024, 14:10 26256

Насильственный захват власти предотвращен в Кыргызстане

Насильственный захват власти предотвращен в Кыргызстане
Фото: ГКНБ КР
Бишкек. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане пресечена деятельность деструктивной группы, которая планировала осуществить насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО пятеро граждан Кыргызстана.

Установлено, что данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию", - сказано в сообщении ГКНБ КР.


ГКНБ КР

В ходе проведенных обысков по месту жительства и используемых автотранспортных средств задержанных обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Ранее Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.

В апреле в Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании.

 
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Теги:Кыргызстангоспереворот
03.07.2024, 17:52 35131

Главу Минобороны России избрали председателем совета министров обороны стран СНГ

Главу Минобороны России избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
Фото: Фот: function.mil.ru
Минск. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов избран председателем совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании органа в Минске.

Председателем совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белорусов Андрей Рэмович. Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания", - цитирует iz.ru Виктора Хренина.


Ранее стало известно, кто возглавит НАТО.
 
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Теги:НазначениеМинобороныРФСНГ
02.07.2024, 15:14 41786

Жапаров попросил Гутерриша поддержать кандидатуру Кыргызстана на членство в Совбезе ООН

Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН)
Бишкек. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил поддержки Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша для вхождения Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза организации.

Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заявил президент Садыр Жапаров Генсеку организации Антониу Гутерришу, сообщает "Sputnik Кыргызстан".

Он отметил, что Филиппины - конкурент Кыргызстана - уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН).

Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", - сказал Жапаров.


По данным издания, Кыргызстан давно претендует на место непостоянного члена Совбеза в 2027-2028 годах. Еще в 2018 и 2020 годах об этом заявлял президент Сооронбай Жээнбеков. Тему неоднократно поднимал и Садыр Жапаров.
 
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30.06.2024, 17:40 52446

В Нигерии 18 человек стали жертвами серии терактов

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за содеянное
Абуджа. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Нигерии 18 человек, среди которых есть женщины и дети, стали жертвами серии терактов в городе Гвозе на северо-востоке страны.

Как сообщает ren-tv со ссылкой на Reuters, еще 30 человек числятся пострадавшими.

Предполагаемые террористы-смертники по отдельности атаковали свадьбу, похороны и больницу, убив и ранив несколько человек в городе Гвоза", - заявил подробности глава управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду.


Отмечается, что пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за содеянное. В то же время известно, что в последние годы в этом районе орудуют две группировки - "Боко Харам" и ранее входившее в ее состав "Исламское государство в провинции Западная Африка"  - часть организации "Исламское государство"*.

*Организация, запрещенная на территории Казахстана.

Напомним, что в мае в нигерийском штате Коги группа вооруженных преступников взяла в заложники студентов одного из местных университетов, однако служба госбезопасности страны смогла их освободить.
 
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Теги:ЖертвыТерактНигерия
29.06.2024, 09:23 61436

В Кыргызстане сошел сель, есть жертвы  

Из-за селя затопило десятки дворов
В Кыргызстане сошел сель, есть жертвы
Фото: elements.envato.com
Бишкек. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель, погибли пять человек, сообщает издание 24.kg.

Из-за сильных дождей селевые потоки затопили десять дворов и повредили два моста в селе Абшир-Ата. В селе Тескей-Кожоке пострадали 15 дворов и местная школа. В селе Кара-Булак селевые потоки унесли автомобиль и мост. В селе Тажы-Кыштак сель затопил семь дворов и несколько сараев", - пишет местное СМИ.



Заместитель главы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Кыргызстана Байзак Оторбеков подтвердил, что найдены тела пятерых человек. По словам местных жителей, в местности Абшыр-Ата на берегу реки на топчане отдыхали шесть человек. Всех унесло течением.

В настоящее время сотрудники МЧС республики ведут работы по устранению последствий селя, устанавливают личности погибших и пострадавших.

Напомним, прошлым летом в Казахстане в Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу. Тогда из зоны селевого риска было эвакуировано около 150 человек.
 
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Теги:ПогибшиеКыргызстанСель
27.06.2024, 14:30 70171

Экс-партнер Трампа выплатит Казахстану $32 млн

Истцы - банк и власти Алматы утверждают, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка"
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-партнера Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить более $32 млн в бюджет Алматы и "БТА Банку" по делу об отмывании денег. Суд считает, что он помогал выводить средства в том числе с помощью недвижимости в Trump SoHo tower, сообщает телеканал РБК со ссылкой на Bloomberg.

Решение вынесло федеральное жюри присяжных.

Истцы - банк и власти Алматы утверждали, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка", предположительно, тестем Храпунова и бывшим председателем финансовой организации Мухтаром Аблязовым. "БТА Банк" в 2009 году признали банкротом и национализировали, а Аблязов был вынужден бежать из страны. В Казахстане его приговорили к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева, еще один приговор касается создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России он также был заочно осужден на 15 лет колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб.", - сообщает телеканал.


По утверждению властей Алматы, часть денежных средств была похищена из госбюджета отцом Ильяса Храпунова - Виктором Храпуновым, занимавшим пост мэра с 1997 по 2002 год.

Сэтер помогал Храпунову уклониться от международных санкций и заработал на этом миллионы", - пишет Bloomberg.


Речь идет о сделках с объектами в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, торговом центре в штате Огайо и частными инвестициями.

Агентство утверждает, что Сэтер встречался с Храпуновым в Trump Tower, обсуждал отмывание украденных денег и лично организовал встречи с Трампом для возможного инвестирования.

Вместе с тем и "БТА Банк", и власти Алматы "приложили немало усилий, чтобы ограничить от обвинений Трампа", отмечает агентство.

Нет никаких доказательств того, что Ильяс или Сэтер раскрыли Трампу незаконное происхождение средств или что Трамп совершил какие-либо нарушения с Ильясом Храпуновым", - говорится в заявлении истцов.


Сэтер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали.

Я не согласен с приговором и буду подавать апелляцию", - приводит агентство комментарий Сэтера.


Как отмечает Bloomberg, Трамп не является фигурантом этого дела, однако "судебный процесс вновь привлек внимание к его президентской кампании", в том числе напомнил "о связях с Россией перед выборами 2016 года".

Напомним, очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут республиканец Трамп и действующий глава государства демократ Джо Байден.
 
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Теги:СудАблязовХрапуноввыплаты
25.06.2024, 10:53 87711

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы

Он вылетел из Лондона и вернется в Австралию
Лондон. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию.

По данным Wikileaks, Ассанж заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии, сообщает РБК.

Ассанж провел в тюрьме строгого режима 1901 день.

Высокий суд Лондона освободил его под залог. (...) Он сел на самолет и вылетел из Великобритании в Австралию", - говорится в сообщении.


The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы сообщали, что он достиг предварительной сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. В WikiLeaks отметили, что она еще не завершена официально.

Предполагается, что завтра, 26 июня, суд на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин) вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца), столько он уже провел за решеткой в Лондоне.

Представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину", - подчеркивает источник.


В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010-2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. В прошедшем марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В этом году продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции: в мае Высокий суд встал на его сторону. Сообщалось об ухудшении здоровья Ассанжа на фоне пребывания в заключении", - пишет сайт.

 
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Теги:АссанжтюрьмаОсвобождение

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