Документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте попали в распоряжение российских военных

МОСКВА. 9 МАРТА - В распоряжение российских военных попали документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года", - сказал генерал.
Конашенков подчеркнул, что в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы "политико-дипломатическим путем", информирует РИА "Новости".
Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений", - заявил генерал.
Так, в распоряжении МО РФ находится приказ командующего национальной гвардией Украины, генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе.
Конашенков отметил, что в приказе уделяется существенное внимание вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".