Экс-партнер Трампа выплатит Казахстану $32 млн

Истцы - банк и власти Алматы утверждают, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка"

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-партнера Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить более $32 млн в бюджет Алматы и "БТА Банку" по делу об отмывании денег. Суд считает, что он помогал выводить средства в том числе с помощью недвижимости в Trump SoHo tower, сообщает телеканал - Экс-партнера Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить более $32 млн в бюджет Алматы и "БТА Банку" по делу об отмывании денег. Суд считает, что он помогал выводить средства в том числе с помощью недвижимости в Trump SoHo tower, сообщает телеканал РБК со ссылкой на Bloomberg.





Решение вынесло федеральное жюри присяжных.





Истцы - банк и власти Алматы утверждали, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка", предположительно, тестем Храпунова и бывшим председателем финансовой организации Мухтаром Аблязовым. "БТА Банк" в 2009 году признали банкротом и национализировали, а Аблязов был вынужден бежать из страны. В Казахстане его приговорили к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева, еще один приговор касается создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России он также был заочно осужден на 15 лет колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб.", - сообщает телеканал.





По утверждению властей Алматы, часть денежных средств была похищена из госбюджета отцом Ильяса Храпунова - Виктором Храпуновым, занимавшим пост мэра с 1997 по 2002 год.





Сэтер помогал Храпунову уклониться от международных санкций и заработал на этом миллионы", - пишет Bloomberg.





Речь идет о сделках с объектами в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, торговом центре в штате Огайо и частными инвестициями.





Агентство утверждает, что Сэтер встречался с Храпуновым в Trump Tower, обсуждал отмывание украденных денег и лично организовал встречи с Трампом для возможного инвестирования.





Вместе с тем и "БТА Банк", и власти Алматы "приложили немало усилий, чтобы ограничить от обвинений Трампа", отмечает агентство.





Нет никаких доказательств того, что Ильяс или Сэтер раскрыли Трампу незаконное происхождение средств или что Трамп совершил какие-либо нарушения с Ильясом Храпуновым", - говорится в заявлении истцов.





Сэтер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали.





Я не согласен с приговором и буду подавать апелляцию", - приводит агентство комментарий Сэтера.





Как отмечает Bloomberg, Трамп не является фигурантом этого дела, однако "судебный процесс вновь привлек внимание к его президентской кампании", в том числе напомнил "о связях с Россией перед выборами 2016 года".





Напомним, очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут республиканец Трамп и действующий глава государства демократ Джо Байден.