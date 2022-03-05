Экс-премьер Украины заявил о предотвращении Россией Третьей мировой войны

МОСКВА. 4 МАРТА - Экс-премьер Украины Николай Азаров в соцсетях 4 марта сообщил о предотвращении Россией масштабной войны в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - приводит РИА Новости текст сообщения Азарова.
Он рассказал, что украинские военнослужащие готовили провокацию, чтобы затем начать уничтожение населения Донбасса.
Экс-глава правительства Украины уточнил, что нападение Украины на народные республики планировалось начать в конце февраля.
За сутки до начала … уничтожения русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ) под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - пояснил Азаров.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.