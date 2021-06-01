Еще один рейс Ryanair совершил экстренную посадку

БЕРЛИН. 31 МАЯ - В Берлине экстренно приземлился следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Boeing 737 совершил посадку в немецкой столице 30 мая, около 21.00 по московскому времени. Лайнер в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. На борту находилось 160 человек. Экипаж сам запросил разрешение на посадку, сообщает RBC cо ссылкой на Deutsche Welle

По данным телеканала, причиной посадки стала аварийная ситуация в воздухе, после чего экипажу немедленно дали разрешение сесть в Берлине. Отмечается, что причиной стало сообщение о минировании самолета.

Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 03.00, сообщает издание.

Как сообщили в Ryanair, об угрозе экипажу сообщили немецкие диспетчеры.

Экипаж рейса Ryanair FR1901 из Дублина в Краков вчера был уведомлен немецким управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан выполнил необходимые процедуры и направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин", - заявили в авиакомпании, добавив, что задержка пассажиров составила около восьми часов.

Как пишет ирландское издание Irish Examiner, это не первая вынужденная посадка рейсов Ryanair в последние дни. 29 мая в Лондоне сел рейс из Кракова в Дублин после обнаружения в туалете лайнера записки, в которой говорилось о взрывном устройстве на борту.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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