ФСБ предотвратила теракт в крымском храме

СИМФЕРОПОЛЬ. 22 ФЕВРАЛЯ - Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения, сообщает РИА Новости.
ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора". Кроме того, обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.
В отношении задержанных примут соответствующие процессуальные решения.
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Минобороны РФ: средства ПВО Украины подавлены
24.02.2022, 12:11 3106
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - Средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", - сообщили в Минобороны РФ.
Тем временем Народная милиция ЛНР начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории, информирует РИА "Новости".
В ведомстве отметили, что огонь ведется только по военным объектам, мирному населению ничто не угрожает.
ДОНЕЦК. 24 ФЕВРАЛЯ - В Донецкой народной республике идут бои на всей линии соприкосновения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин призвал украинских военнослужащих сложить оружие, информирует РИА "Новости".
В Минобороны РФ заявили, что не наносят удары по украинским городам
24.02.2022, 10:55 4936
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Гражданскому населению ничего не угрожает, сообщили РИА "Новости" в Минобороны РФ.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Полеты ограничены на воздушном пространстве Украины
24.02.2022, 09:56 6211
Фото: Depositphotos
КИЕВ. 24 ФЕВРАЛЯ - Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", - приводит сообщение NOTAM РИА "Новости".
Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в крупных городах Украины.
СМИ сообщили о взрывах в ряде городов Украины
24.02.2022, 09:40 7151
Фото: depositphotos.com
КИЕВ. 24 ФЕВРАЛЯ - Украинские средства массовой информации сообщают, что взрывы слышны в Киеве, Одессе, Харькове, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщается, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Харькове, Бердянске, а также в районе аэропорта Борисполь, пишет РИА "Новости".
Ранее корреспондент CNN из Харькова Кларисса Уорд сообщала, что слышит серию взрывов.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
24.02.2022, 09:05 7876
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении.
Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации, сообщает РИА Новости.
Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, заявил он, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.
Путин подчеркнул, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ.
НАТО, как подчеркнул Путин, приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", - сказал он.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Экс-президент США назвал решение России признать ДНР и ЛНР "очень разумным"
23.02.2022, 17:17 12351
ВАШИНГТОН. 23 ФЕВРАЛЯ - Решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) "очень разумное". Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила", - отметил Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show, опубликованном 22 февраля.
При этом Дональд Трамп подчеркнул, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе.
Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну", - сказал Трамп.
Напомним, 22 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками.
Биржевая стоимость газа в Европе подскочила из-за новостей о "Северном потоке-2"
22.02.2022, 20:10 18156
МОСКВА. 22 ФЕВРАЛЯ - Биржевая стоимость газа в Европе подскочила на 10% во время торговой сессии 22 февраля. К 17.40 по времени Нур-Султана стоимость мартовского фьючерса в пересчете на тысячу кубометров составила 948 долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Скачок в ценах произошел после того, как правительство ФРГ объявило о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2". Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свете обострения ситуации вокруг Украины Минэкономики Германии отзовет доклад с анализом об энергобезопасности газопровода из Федерального сетевого агентства, чтобы вновь провести соответствующую оценку, сообщает "Российская газета".
На данный момент сертификация "Северного потока-2" и так приостановлена, однако отзыв доклада означает, что сроки вновь сдвигаются на более поздний, неопределенный срок.
Пока страны Евросоюза не объявили о каких-либо ожидаемых рынком санкциях против российского энергетического сектора, однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал "обширный санкционный режим", включающий меры против "Северного потока-2". Какими они будут, неизвестно.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" - написал Дмитрий Медведев в Twitter.
На фоне происходящего высказался крупнейший производитель сжиженного газа в мире - Катар. Министр энергетики Саад Аль-Кааби предупредил, что в случае ограничений на поставки российского газа в Европу даже Катар не сможет заменить РФ.