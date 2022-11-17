СМИ: лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

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Стамбул. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные.

Альбашир призналась в связях с сирийским филиалом РПК во время допроса. Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн-аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки", - сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak .

Кроме того, подозреваемая рассказала о контактах с доверенным лицом главаря организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, который давал ей инструкции. Следуя этим указаниям, девушка незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб четыре месяца назад.

По данным полиции, она передвигалась по Стамбулу с мужчиной - членом организации, чтобы пара выглядела как муж и жена и не вызывала подозрений.

Напомним, на прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв . Погибли шесть человек, пострадал 81.

Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали . МВД Турции заявило , что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле. По данным ведомства, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.

При обысках у девушки нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек", - сообщает РИА Новости.

Альбашир обещали переправить в Грецию, но, по имеющейся у полиции информации, организаторы теракта собирались убить девушку прямо в Стамбуле.

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".