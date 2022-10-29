Газ подешевел в Европе

Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.

В соответствии со статьей 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). - Прим. ред.) Россия направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", - отмечается в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости .

Небензя просит незамедлительно проинформировать всех членов совета об этой инициативе.

Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности, для того чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".

Документ также предписывает представить Совету безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны - участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября - 16 декабря в Женеве.

Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство - участник (…) Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции США вывезли из бывшей советской республики все для продолжения своей военно-биологической программы.

Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО, уточняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ее коллега из КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.