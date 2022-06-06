Глава МИД Индии напомнил европейцам, что их проблемы - это не проблемы всего мира

Европе пора отказаться от следующей установки: "Мои проблемы - это проблемы всего мира, а проблемы всего мира - это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда", - цитирует RT министра иностранных дел Индии.
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В городе Шэньчжэнь прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС
При взрыве на складе в Бангладеш погибли по меньшей мере 40 человек
НЬЮ-ДЕЛИ. 6ИЮНЯ - Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читтагонге на юго-востоке Бангладеш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил сотрудник полиции при государственной больнице медицинского колледжа Чаттаграма, на данный момент в морг поступили 40 тел погибших.
По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, сообщает РИА Новости.
Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.
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В 27 странах число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 человек
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Граждане Казахстана также могут реализовать свое право на четырех участках, созданных при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
Голосование завершится в 20.00 по местному времени", - добавили в пресс-службе.
На таджикско-кыргызской границе произошла перестрелка
По предварительным данным, один пострадавший в тяжелом состоянии, у второго ранение средней тяжести. Информация о диагнозах поступит позже", - отметили в Минздраве.
В Китае состоялся форум "Молодежное инновационное сотрудничество"
Участники мероприятия обменялись мнениями по трем темам: инновационное образование, сотрудничество в области научно-технических инноваций и воспитание молодых талантов в научно-технической сфере, - сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС.
Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС 2022 года был организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Всекитайской федерацией молодежи и народным правительством провинции Гуандун и проведен народным правительством города Шэньчжэня. При этом параллельно прошло шесть форумов", - подчеркнули организаторы.
Он способствовал дальнейшему созданию устойчивой и регулярной платформы для международного молодежного диалога, основанной на "семье ШОС" и открытой для всего мира. Форум был полезен для организации двустороннего и многостороннего практического сотрудничества и исследования новых возможностей сотрудничества и развития на пространстве ШОС", - заявили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС.
В Индии произошел крупный пожар на химзаводе
Пожар охватил часть химического завода компании Deepak Nitrite в промышленной зоне на окраине Вадодары в штате Гуджарат, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места", - сообщает РИА Новости.
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана
В рамках договоренности с главами Китая и России стране было выделено 6 миллионов доз вакцины в качестве гумпомощи. По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Безосновательно было куплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности", - сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.
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