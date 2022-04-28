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Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявлен в Китае

27.04.2022, 10:24 3136
Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 выявлен в Китае
Фото: Depositphotos
ПЕКИН. 27 АПРЕЛЯ - Первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 зафиксирован в провинции Хэнань. Об этом сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 
Заболевший - четырехлетний мальчик, проживающий в городском округе Чжумадянь, информирует РИА Новости
 
Перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а недалеко от дома также встречались дикие утки. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.
 

По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", - говорится в сообщении.

 
По словам госкомитета КНР, этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку и риск крупномасштабного распространения вируса низкий.
 

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На Соловьева и других российских журналистов готовилось покушение

26.04.2022, 08:40 6631
МОСКВА. 26 АПРЕЛЯ - Президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ рассказал о сорванном покушении на убийство известного телеведущего Владимира Соловьева. В ФСБ сообщили, кто и как готовил это преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задание на ликвидацию Владимира Соловьева и других российских журналистов дала Служба безопасности Украины. Исполнители - неонацисты из запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power - "Национал-социализм/Белая сила, власть", сообщает "Российская газета".
 
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса неонацистов, которые готовили теракты и убийства в Москве по заданию СБУ. Один из задержанных рассказал, что с февраля по март 2022 года присутствовал во время обсуждения на конспиративных квартирах заданий киевских спецслужб. В частности, они должны были поджигать машины с символикой поддержки военной спецоперации - с буквой Z, а также военкоматы.
 
Также неонацисты обсуждали план физического уничтожения российских журналистов. Среди них - известные всей России ведущий Владимир Соловьев, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также другие журналисты и политические деятели.
 
Еще двое задержанных рассказали, что получили задание от СБУ в кратчайшее сроки совершить убийство телеведущего Владимира Соловьева. По плану они должны были взорвать его машину вместе с ним. После этого неонацисты собирались скрыться на Украине. Причем для этого у них уже были заготовлены поддельные паспорта граждан Украины.
 
На оперативных кадрах показано также огромное количество нацисткой символики - как немецкой, так и украинской, которая была обнаружена у задержанных. Также у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь готовых к применению "коктейлей Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. Всего были задержаны шесть человек.
 

Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством (...) Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

 
По данным СК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.
 

Макрон переизбран на пост президента Франции

25.04.2022, 08:30 10831
ПАРИЖ. 25 АПРЕЛЯ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором решающем туре выборов главы государства и остается в президентском кресле еще на пять лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам подсчета с подавляющим большинством голосов Макрон уверенно опережает свою соперницу - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля, сообщает РИА Новости.
 
Избравшись на президентский срок в 2017 году в возрасте 39 лет, Макрон стал самым молодым главой Французской Республики в истории страны и первым самовыдвиженцем. Пять лет назад во втором туре выборов он также обошел свою нынешнюю соперницу - Марин Ле Пен, но с более значительным перевесом.
 

ВОЗ: 169 случаев гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей в 12 странах мира

24.04.2022, 13:46 15716
ВОЗ: 169 случаев гепатита неизвестного происхождения выявлено у детей в 12 странах мира
ЖЕНЕВА. 24 АПРЕЛЯ - Почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в 12 странах мира, зафиксирован один смертельный исход, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ВОЗ, по состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, информирует ria.ru.
 
Возраст заболевших детей от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени. Сообщается об одном летальном исходе.
 
В ВОЗ отметили, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни у одного из заболевших. Как минимум в 74 случаях найден аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).
 

SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", - сообщили в организации.

 
По предоставленным данным, из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев - в Испании, 12 - в Израиле, 9 - в США, 6 - в Дании. Пять случаев выявлены в Ирландии, по четыре - в Италии и Нидерландах, по два случая - в Норвегии и Франции, по одному - в Румынии и Бельгии.
 

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

23.04.2022, 17:44 22001
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
ИЕРУСАЛИМ. 23 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
 

В результате взрыва на руднике в Оренбургской области погибли люди

23.04.2022, 12:12 23586
ОРЕНБУРГ. 23 АПРЕЛЯ - Детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км произошла на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате погибли, по предварительным данным, три человека, сообщает ТАСС
 

По факту происшествия на Гайском горно-обогатительном комбинате. По предварительным данным, сегодня около 08:50 при проведении горновзрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 км. Эвакуировано 88 рабочих. Три человека погибли", - сообщили в региональной прокуратуре.

 
В ведомстве уточнили, что прокурор области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту инцидента, в рамках которой будут установлены его причины и условия.
 

23 апреля в 08:30 при заезде на горизонт 1205 м обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. В настоящее время на месте работают горноспасатели", - сообщили в компании.

 
Также там уточнили, что эвакуация людей не потребовалась, так как смена закончилась.
 
По предварительной версии, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горновзрывных работ.
 

В Китае спасателям удалось вернуть в море застрявшего на мели 70-тонного кашалота

21.04.2022, 19:17 30921
Фото: Xinhua
АНЧЖОУ. 21 АПРЕЛЯ - Спасатели вернули в океан 70-тонного кашалота, ранее застрявшего на мели недалеко от китайского города Нинбо, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новость о тяжелом положении животного появилась в китайских социальных сетях во вторник утром: "Кит выброшен на берег в водах уезда Сяншань, город Нинбо, провинция Чжэцзян!" - сообщает "Синьхуа".
 
Расположенный на побережье Восточно-Китайского моря, Сяншань является домом для многих рыбаков, но даже старожилы были поражены видом 20-метрового кашалота на песчаном пляже.
 
По предварительной оценке, вес кашалота составлял более 70 тонн. Сотрудники управления рыболовства попытались отбуксировать животное на глубину при помощи спасательного судна, первоначальные попытки потерпели неудачу.

 
Ван Лянлян, глава Центра спасения водных животных Нинбо Юрен, возглавил спасательную команду, в которую вошли два ветеринара и три дайвера, которые проехали более 100 км до Сяншаня.
 
По словам Вана, кашалот не был сильно ранен, так как пляж был ровным, с небольшим количеством камней.
 
Примерно к полудню отлив прекратился, и тело кита было полностью обнажено на пляже, и животное могло потерять влагу через кожу. Кашалот время от времени вилял хвостом, но заметно терял энергию.
 
Спасатели решили сохранять тело животного в прохладе и влаге и дождаться прилива, прежде чем пытаться переместить его.
 
Полдня спасатели набирали воду и обливали ею кашалота. 
 
К 22.00 прилив был достаточно высок, чтобы покрыть тело кашалота. Спасатели решили попытаться отбуксировать животное на большую глубину. В итоге людям удалось спасти кашалота. 
 
Стоит отметить, что во всем мире не так много успешных случаев спасения выброшенных на берег кашалотов.
 

Микробиолог: США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы

20.04.2022, 11:15 36111
МОСКВА. 20 АПРЕЛЯ - Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
США в рамках своей военно-биологической программы на Украине интересовались в числе прочего поиском штаммов опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые можно было бы использовать для биологических атак, рассказал РИА Новости военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Минобороны полковник в отставке Михаил Супотницкий.
 
Российская специальная военная операция на Украине пресекла деятельность пяти киевских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, заявил в конце марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 

Часть коллекции оказалась в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля.
 

Украинские националисты принимают "наркотик джихада" - экс-глава ДНР

19.04.2022, 16:36 39441
МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ - Экс-глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал, что украинские националисты ежедневно получают до трех таблеток "наркотика джихада" - американского психостимулятора "Каптагон", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Украинские военнопленные говорят, что им выдавали до трех таблеток "боевых химикатов" в день. Это делало их жизнерадостными и нечувствительными к боли. Соединенные Штаты Америки поставляют химикаты в диких количествах и наблюдают, как это влияет на военных в долгосрочной перспективе, потому что им все равно, что будет с этими людьми потом", - заявил экс-глава ДНР и депутат российской Госдумы.

 
По его словам, внешний вид не только Владимира Зеленского, но и многих украинских националистов вызывает определенные опасения у российских медиков. Военнопленные часто выглядят сильно истощенными, а во время операций обычные дозы обезболивающих на них просто не действуют.
 
Бородай заявил, что речь идет о психостимуляторе "Каптагон", который состоит из амфетамина и теофиллина. 
 

Первитин (действие то же, что у амфетамина) входил в паек гитлеровских солдат в шоколадных конфетах. Первитин с шоколадом немецкие солдаты жевали, чтобы бодро себя чувствовать на маршах, в бою. Через какое-то время из-за этого наркотика у них начинались проблемы с кишечником. Их целыми подразделениями отправляли в Европу на лечение минеральными водами. К концу войны в Третьем рейхе в санаториях оказались целые дивизии наркозависимых с испорченными кишечниками", - пишет газета. 

 

Каптагон" находили на позициях террористов в Сирии. Эти таблетки даже получили соответствующие названия: "террористический наркотик" или "наркотик джихада". Он вызывал эйфорию, которая была в десятки раз ярче, чем от первитина. В похожем состоянии наблюдали украинских националистов на майдане и во время поджога Одесского дома профсоюзов.

 
По данным издания, к наркотикам в таблетках Украину приучают около десяти лет. С санкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) там официально работают американские заводы по производству метадона. Ежегодно киевские власти абсолютно легально скармливали 11 тысячам украинских наркоманов более 2 тонн метадона, чтобы они только не кололись внутривенными наркотиками. В итоге те получали бесплатный метадон, продавали его школьникам, а сами продолжали колоться.
 

Шприцами сегодня на Украине завалены все огневые позиции украинских военнослужащих. Сегодня наркотический бизнес США на Украине оказался под угрозой. Заводики по производству метадона могут быть ликвидированы, а 11 тысяч наркоманов моментально вылечены и отправлены на принудительные работы", - пишет газета.


Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY публиковало материал об участниках массовых беспорядков в Алматы, которые находились под воздействием неизвестных препаратов. В статье также сообщалось о том, какие боевые психотропные вещества используют глобальные террористические организации для достижения боеспособности и агрессии в развязанных ими войнах. 




 

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