Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия XX съезда КПК, которая проходила в Доме народных собраний в Пекине, сообщает телеканал CCTV.
Первая часть заседания прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую. Спустя некоторое время сидевший слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина Ху Цзиньтао при помощи двух молодых людей покинул президиум. К 79-летнему политику подошли двое молодых мужчин, которые заговорили с ним, показав документы в красной папке.
На видеозаписи видно, как к Ху Цзиньтао, сидящему по левую руку от главы КНР Си Цзиньпина, подходят два человека, один из них берет бывшего главу государства за руку, что-то говорит и пытается увести. В итоге Ху Цзиньтао и двое мужчин уходят, сообщает rbc.ru.
Причины, по которым он покинул заседание, не называются. По некоторым данным, он был задержан прямо на закрытии съезда. Кроме того, информация о бывшем председателей Китая Ху Цзиньтао удалена с главного сайта правительства страны и Коммунистической партии Китая (КПК) Qiushi. Данные пропали в субботу, 22 октября, информирует iz.ru.
В настоящее время на сайте невозможно найти упоминание о политике.
По данным Reuters, в субботу днем имя "Ху Цзиньтао" было подвергнуто цензуре в социальной сети Weibo, китайском эквиваленте Twitter. Пользователям доступна информация за предыдущий день и информация с официальных аккаунтов.
Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.
XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.