Иностранцы, имеющие родственников в РФ, смогут оформить визы сроком до года

Москва. 16 сентября. Kazakhstan Today - Иностранцы, чьи близкие родственники являются гражданами РФ, смогут в упрощенном порядке оформить визы на посещение России сроком до одного года, передает Kazakhstan Today.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит создать "более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами", сообщает ТАСС

По словам премьера, это также облегчит жизнь тем, кто захочет остаться в России, так как "у них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство".

Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и [порядок] пребывания на территории России близких родственников наших граждан - супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство", - сказал глава кабмина на заседании правительства.

Он пояснил, что речь идет о проекте поправок в соответствующий закон.

По словам Мишустина, родственники-иностранцы "смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года" и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления гражданина РФ.

Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы", - добавил премьер.

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