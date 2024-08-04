03.08.2024, 13:17 10186
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
Выборы состоятся 5 ноября
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Вашингтон. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон.
Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х.
По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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02.08.2024, 14:39 18311
Соцсеть Instagram заблокировали в Турции
Паблик недоступен с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров
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Анкара. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Второго августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению совета по информационным технологиям и связи, сообщает РИА Новости.
По данным издания, соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.
Глава управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил соцсеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Алтун назвал действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв действия против платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".
31.07.2024, 15:30 44341
Гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране: стали известны подробности
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки
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Тегеран. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности гибели главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране", - информирует rbc.ru со ссылкой на Al Hadath и Al Arabiya.
Уточняется, что трагедия произошла около двух часов ночи по местному времени.
Сообщается, что Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла накануне, 30 июля.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки на Ханию.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране.
31.07.2024, 15:10 48306
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Фото: unsplash.com
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Лондон. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей в танцевальной студии - их зарезал 17-летний подросток.
Протестующие - праворадикальные активисты из, предположительно, "Английской лиги обороны". Они забросали полицейских стеклянными бутылками и кирпичами при нападении на мечеть. Одному из сотрудников правоохранительных органов сломали нос. Митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ офицеры применили слезоточивый газ", - сообщает rbc.ru со ссылкой на The Guardian.
Полицейские отметили, что в Сети распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.
По подозрению в нападении арестовали 17-летнего юношу, который живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе. Он с ножом напал на троих детей, о его мотивах по-прежнему ничего неизвестно. Предполагается, что он действовал в одиночку. Погибли девочки девяти, шести и семи лет, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Еще двое взрослых получили тяжелые ранения.
Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "по-настоящему ужасным" и поблагодарил сотрудников экстренных служб, оказавших первую помощь.
31.07.2024, 15:04 49756
Президент Кыргызстана запретил вебкам
За деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон с поправками, которые предусматривают ответственность за "организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети".
Согласно закону, за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает rbc.ru.
В частности, за "организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире с помощью специальной платформы" устанавливается штраф в размере от 1 до 2 тысяч расчетных показателей или лишение свободы на срок до трех лет.
При этом те же действия, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом в размере 2-3 тысяч расчетных показателей или заключением на срок до пяти лет.
Кроме того, за деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В случае если к этому привлекают детей, наказание предусматривает до 15 лет заключения. Также сообщается, что моделей вебкам-студий будут штрафовать на 10 тысяч сомов.
Ранее в РК организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями.
30.07.2024, 14:21 58311
Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн квадратных километров морского дна
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года
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Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Претензии США примерно на 1 млн квадратных километров морского дна Берингова моря, Тихого океана, Атлантического океана и Мексиканского залива не имеют под собой оснований по международному праву и должны быть отклонены. С такой позицией выступили представители России и Китая в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне.
Представитель России заявил, что претензии США ставят под угрозу хрупкий международный баланс и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую Вашингтон не ратифицировал. С его слов, Москва отвергает избирательный подход США к международному праву, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Китайский чиновник сказал, что США не вправе выдвигать односторонние требования и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он назвал ресурсы морского дна наследием всего человечества.
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года. Эта территория находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада.
Континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", - пояснил госдепартамент.
Издание поясняет, что США стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики. Эти отрасли Белый дом считает ключевыми для нацбезопасности. По оценке Геологической службы США от 2008 года, за полярным кругом находятся залежи редких металлов, а также примерно 90 млрд баррелей нефти и 1670 трлн кубических футов газа.
27.07.2024, 12:40 77106
Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ задержали в Кыргызстане
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран Содружества Независимых Государств задержали спецслужбы Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности КР.
Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации - гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - информирует РИА Новости со ссылкой на ГКНБ.
Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере эмиссарами одной из террористических организаций.
Перед попыткой реализации данного преступления Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ.
В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.
Ранее в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
27.07.2024, 10:00 78451
В Париже более 300 бездомных устроили акцию протеста
Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре
Фото: кадр из видео
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже более 300 бездомных, которых французские власти пытались выселить из города перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа.
Более 300 человек, отцы, матери и дети. Самому младшему - три недели", - сообщает ТАСС со ссылкой на гуманитарную ассоциацию Utopia 56.
Отмечается, что первые участники протеста прибыли к окружной мэрии еще во вторник. Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре.
Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", - добавили в ассоциации.
Напомним, в Париже открылись Олимпийские игры - 2024.
22.07.2024, 17:15 113606
Вооруженное нападение на дом престарелых произошло в Хорватии: погибли пять человек
Устроившего стрельбу в доме престарелых задержали
Фото: pixabay.com
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Загреб. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Даруваре в Хорватии произошло вооруженное нападение на дом престарелых и инвалидов, в результате которого погибли пять человек.
По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный телеканал Хорватии.
По данным ТАСС, устроившего стрельбу в доме престарелых задержали.
Сегодня в Беловарско-Билогорское управление полиции поступило сообщение о том, что в доме престарелых мужчина убил и ранил из огнестрельного оружия несколько человек. Лицо, причастное к преступлению, находится под надзором полиции. На месте происшествия проводится расследование, которое возглавил заместитель главы прокуратуры Беловара", - сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на своей странице в Сети выразил соболезнования семьям погибших и анонсировал приезд министров внутренних дел, социальной политики и здравоохранения на место трагедии.
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