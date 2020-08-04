Канцелярия Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня назвала перенос выборов в Законодательный совет Сянгана разумным и правомерным

Пекин. 3 августа. Kazakhstan Today - Центральное правительство Китая полностью понимает и поддерживает решение администрации Специального административного района Сянган отложить выборы в Законодательный совет на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня, сообщает Синьхуа

Отмечается, что это решение является проявлением огромной ответственности за жизнь и здоровье жителей Сянгана, а также необходимым, разумным и правомерным шагом.

В начале июля в Сянгане вновь вспыхнула и быстро распространилась по всему району эпидемия COVID-19. Поэтому в настоящий момент наиболее важными и неотложными задачами для Сянгана являются принятие строгих и решительных мер по сдерживанию эпидемии, а также взятие ее под контроль в кратчайшие сроки. В целях предотвращения риска распространения инфекции глава администрации САР Сянган совместно с Административным советом на основании Положений о реагировании на чрезвычайные ситуации приняли решение о переносе выборов в Законодательный совет на один год. Это важная мера по защите жизни и здоровья сянганских жителей и обеспечению справедливых выборов соответствует общепринятой практике во многих странах и регионах мира. Данное решение не повлияет на нормальную деятельность органов власти САР Сянган, а также не подорвет демократические права и свободы, которыми обладают сянганские жители в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей - высший законодательный орган Китая, в ближайшее время примет решение по вопросам о вакансиях, возникшим в связи с указанным переносом, говорится в заявлении.

Великая Родина выступит надежной опорой для Сянгана в его борьбе с эпидемией COVID-19 и другими различными рисками. Центральное правительство готово направить в Сянган персонал для проведения массового тестирования на нуклеиновые кислоты коронавируса и помочь ему в создании временных карантинных и лечебных центров", - сказано в документе.

В заявлении выражается надежда на то, что общественность Сянгана под руководством администрации САР Сянган сосредоточится на борьбе с эпидемией и сплотится для того, чтобы одержать победу в противоэпидемической борьбе и создать благоприятные условия для восстановления экономики и улучшения благосостояния народа.

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