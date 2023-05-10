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Пекин. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.





В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять контрмеры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае Чжэнь Ихуэй (Дженнифер Линн Лалонд. - Прим. ТАСС) в список нежелательных лиц и попросив ее покинуть Китай до 13 мая", - цитирует ТАСС сообщение МИД КНР.





Дженнифер Линн Лалонд работает консулом по политическим и экономическим вопросам, а также по связям с общественностью.





В понедельник правительство Канады объявило китайского дипломата Чжао Вэя из генерального консульства КНР в Торонто персоной нон грата, его подозревают в запугивании члена местного парламента.





Китайская сторона решительно осуждает это и решительно выступает против", - заявил МИД Китая.





Пекин выразил канадской стороне решительный протест, указало ведомство.