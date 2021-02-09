Китай обещает применить санкции за бойкот Олимпиады в Пекине

Пекин. 8 февраля. Kazakhstan Today - Китай предупредил Великобританию и остальной мир, что введет санкции в отношении стран, бойкотирующих зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Daily Mail , Китай пригрозил санкциями против Великобритании и любых других стран, бойкотирующих зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за предполагаемого "геноцида" уйгурских мусульман.

Ранее британские депутаты, в том числе лидер либерал-демократов Эд Дэйви, призвали к бойкоту группы GB в связи с предполагаемой Пекином "этнической чисткой" против уйгуров, которые были заключены в тюрьмы и подвергнуты политическому "перевоспитанию" в Синьцзяне.

Ху Сицзинь, редактор контролируемой государством Global Times, предупредил, что "Китай будет серьезно наказывать любую страну, которая последует за таким призывом".

Бойкот зимних игр 2022 года в Пекине - непопулярная идея - не получит широкой поддержки", - заявил он.

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