15.02.2023, 13:29 7446
Китай призвал США отменить санкции в отношении Сирии
Фото: МИД КНР
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Пекин. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США немедленно отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии и прекратить создавать гуманитарные катастрофы.
По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты недавно объявили, что предоставят Сирии шестимесячное ослабление санкций, которое ограничится разрешением на проведение определенных транзакций для восстановительных работ после разрушительного землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции неделю назад.
Правительство США должно немедленно отменить односторонние санкции в отношении Сирии, вместо того чтобы устраивать политическое шоу из их "временного ослабления", - заявил Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге для журналистов в ответ на заданный ему вопрос.
Он отметил, что США непрерывно на протяжении многих лет осуществляют военное вмешательство на сирийскую территорию и вводят незаконные односторонние санкции против Сирии, что серьезно усугубляет кризис в экономике и ухудшает условия жизни людей в этой стране, значительно ослабляя ее способность справляться со стихийными бедствиями.
По словам официального представителя, в первые 72 часа после землетрясения односторонние санкции, введенные американской стороной, стали непосредственной помехой для проведения спасательных работ в Сирии, что только усугубило последствия катастрофы. Как говорят сирийцы, для Соединенных Штатов все определяется политикой, а не гуманизмом, отметил Ван Вэньбинь.
Мы призываем американскую сторону отложить в сторону геополитические расчеты, немедленно отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии и прекратить умышленно создавать гуманитарные катастрофы", - заключил дипломат.
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15.02.2023, 17:00 5936
Президент Ирана Эбрахим Раиси совершает трехдневный визит в Китай
Главная цель - завершение работы над соглашением, стимулирующим китайские инвестиции в объеме до $400 млрд
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Пекин. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Эбрахим Раиси совершает трехдневный визит в Китай.
Во вторник, 14 февраля, стартовал трехдневный визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Китай, сообщает rbc.ru.
Визит высшего уровня
Как утверждают иранские СМИ, это первый почти за 20 лет визит иранского лидера в КНР, которому присвоен наивысший протокольный статус государственного. Раиси прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с их переговоров в Доме народных собраний в Пекине началась программа пребывания иранской делегации, в которую вошли глава иранского Центробанка Мохаммад-Реза Фарзин и шесть министров, в том числе министр нефти Джавад Оуджи. Приветственная церемония включала залп из 21 пушки.
За три дня Раиси и его команда встретятся не только с Си, но и с премьером Госсовета Китая Ли Кецяном и председателем парламента (Всекитайского собрания народных представителей) Ли Чжаньшу, членами правительства и представителями государственных корпораций.
Попытка представить нынешний визит как эпохальный - не более чем результат фокуса обозревателей, ведь предыдущий государственный визит президента Ирана в Китай состоялся в 2014 году, а ответный - в 2016 году, обращает внимание научный сотрудник института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. И предыдущий президент Ирана Хасан Роухани, и нынешний неоднократно встречались с китайским лидером в рамках рабочих визитов и на полях заседаний международных организаций. Предыдущая встреча Си и Раиси прошла летом прошлого года в Ташкенте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. "Иран планомерно наращивает объем своего взаимодействия с незападными странами в лице Китая и России, особенно при нынешней администрации, и первый госвизит в Пекин президента Раиси выглядит логичным воплощением иранской внешней политики", - прокомментировал РБК Маргоев.
Против запугивания и вмешательства
В публичной части переговоров Си Цзиньпин и Эбрахим Раиси подчеркнули близость двух стран по политическим вопросам. "Китай поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального достоинства, поддерживает Иран в противостоянии политике односторонних действий и запугивания, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыва безопасности и стабильности Ирана", - заявил Си, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Всего за три дня до начала визита, 11 февраля, Раиси объявил о победе над протестным движением: "Видите, что враги сделали за один год, какие заговоры они организовали? Но иранский народ распознал дьявольскую руку и <...> победил врага".
С сентября прошлого года по всему Ирану проходили беспрецедентные по массовости и охвату акции протеста, участники которых сначала требовали расширения свобод для женщин, а потом призывали покончить с Исламской Республикой как формой правления. Власти Ирана ответственность за протесты возложили на внешние силы, прежде всего на США, 18 человек были приговорены к смертной казни, а четверо казнены, подсчитало агентство AFP.
Отметили лидеры и близость подходов к ситуации на Ближнем Востоке, хотя в конце 2022 года позиция Китая вызвала негодование в Тегеране. Тогда Си во время визита в Саудовскую Аравию поддержал декларацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в которой содержался призыв к переговорам о принадлежности трех островов в заливе, которые Иран считает своей суверенной территорией, а ОАЭ своей. После этого посол Китая в Тегеране Чан Хуа был вызван в иранский МИД.
Объем экономического сотрудничества Китая с арабскими странами региона несравнимо больше, чем с Ираном, поэтому Си Цзиньпин подписал с их лидерами совместное заявление, но менять свою фактическую позицию в отношении Ирана Китай не собирается, с арабами китайцы зарабатывают, а с иранцами строят новый справедливый миропорядок, объясняет Маргоев.
Си Цзиньпин обещал, что Китай продолжит принимать конструктивное участие в переговорах о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, будет поддерживать законные права и интересы Ирана и способствовать скорейшему урегулированию ядерной проблемы. Согласованный в 2015 году план позволил Ирану выйти из международной изоляции, но отказ занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа от выполнения соглашения и восстановление в 2018 году американских санкций спровоцировали экономический кризис в Иране. Пекин в одиночку не может перезапустить переговорный процесс, но его голос будет важен и в Совете управляющих МАГАТЭ, и на площадке Совета Безопасности ООН, где возможен новый виток кризиса вокруг иранской ядерной программы, говорит Адлан Маргоев.
Финализация секретного соглашения
Помимо политической поддержки Тегерану, находящемуся под санкциями, необходимо и развитие экономических связей с Китаем. Для Тегерана Пекин - главный торговый партнер и инвестор, на втором месте ОАЭ.
Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди главной целью визита Раиси назвал финализацию операционного механизма соглашения о партнерстве, которое было подписано между Китаем и Ираном в 2021 году и рассчитано на 25 лет. В начале 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что соглашение вступило в "фазу исполнения", но ни о каких крупных контрактах между странами с тех пор не сообщалось, а Иран остается под жесткими санкциями США.
Текст соглашения до сих пор не опубликован. В 2021 году газета The New York Times сообщила, что оно касается сотрудничества по многим вопросам, но одно из главных положений - масштабные закупки Пекином иранской нефти по сниженной цене в обмен на разносторонние инвестиции в иранскую экономику на общую сумму до $400 млрд. Оппозиционный иранским властям канал Iran International передал, что сохранение этого документа в тайне вызывает недовольство у части населения Исламской Республики, опасающегося распродажи страны.
На встрече с Раиси Си заявил, что стабильность на Ближнем Востоке крайне важна для глобального экономического развития и стабильности поставок энергоносителей. Китай - один из главных потребителей иранской нефти (США наложили на этот сектор санкции). В марте 2021 года The Wall Street Journal писала, что Пекин увеличивает закупки у Ирана, что ослабляет американский прессинг. По данным издания, в марте 2021 года Китай мог покупать до 918 тыс. барр. нефти в день. А в среднем за 2021-й в Китай могло поступать около 850 тыс. барр. в день с оценочной прибылью $20 млрд, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran.
По официальным данным, объем нефтяной торговли между двумя странами значительно меньше. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, что на $1,035 млрд больше, чем в 2021 году, сообщало иранское агентство IRNA. Объем ненефтяного экспорта Ирана в Китай снизился на 2% в 2022 году, до $6,355 млрд. По данным таможенной администрации Китая, в 2021 году объем ненефтяной торговли между Ираном и Китаем составил $14,8 млрд.
14.02.2023, 19:45 12526
Жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее
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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету "Хуаньцю шибао".
Утром 14 февраля житель города по фамилии Цзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, поочередно гасли.
Неизвестный объект, как уточнил Цзян, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.
При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13.02.2023, 12:58 24986
СВР России: США отобрали 60 боевиков для терактов в СНГ
Боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).
По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По информации СВР, американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. 60 боевиков для терактов в России и СНГ, их готовят на базе в Сирии.
Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии.
Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", - уточнили в ведомстве.
В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
При этом, согласно замыслу американских военных, они будут организовывать нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир", "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана".
Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", - указали в ведомстве.
В СВР подчеркнули, что такими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.
13.02.2023, 11:58 26021
NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов
Поднимавшиеся на перехват летчики не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели
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Вашингтон. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
В последние дни американские истребители перехватили три высотные цели неизвестного происхождения и назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон. В ходе спецбрифинга для журналистов у ван Херка спросили, готовы ли военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе над США летательных аппаратов. Этим вопросом, как отметила одна из присутствовавших на мероприятии журналисток, активно интересуется американская общественность.
Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий", - цитирует военного РИА Новости.
Мы продолжаем проводить оценку каждой угрозы или потенциальной угрозы, которая приближается к Северной Америке, и предпринимаем попытки идентифицировать их. Американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах... Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако очевидно, что они держались в воздухе", - подчеркнул ван Херк.
Телеканал CNN ранее цитировал поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.
Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13.02.2023, 09:09 27991
Спасатели нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения
Фото: twitter/@pusholder
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Анкара. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения.
По данным пресс-службы МЧС России, на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли человека в ходе поисково-спасательных работ. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Существовали риски для жизни при возможном обрушении конструкций.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. Операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч.
Дополнено 13.02.2023, 12.30
С начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 53 погибших, в том числе 4 детей, сообщает пресс-служба МЧС РК.
С начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 53 погибших, в том числе 4 детей, сообщает пресс-служба МЧС РК.
13.02.2023, 08:15 29076
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон
Объект находился над озером Гурон на границе с Канадой
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Вашингтон. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.
Военные США списали еще один "объект" над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей", - написал он в Twitter.
Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает "значительно больше ответов, чем получает", сообщает РИА Новости.
Объект, природа, принадлежность и назначение которого выясняются, был сбит по приказу президента США Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса "воздух-воздух".
Сегодня… по указанию президента Байдена и на основании рекомендаций министра (обороны Ллойда) Остина и военного командования F-16 выпустил (ракету) AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 тысяч футов (12 километров) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении.
Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей", - добавили в Пентагоне.
Ранее американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а на прошлой неделе сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.
12.02.2023, 19:28 33546
У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект
Неопознанный объект "готовились сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности"
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Пекин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неопознанный летающий объект был обнаружен 12 февраля у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая.
В официальном аккаунте в социальной сети Weibo 12 февраля бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект", сообщает РИА Новости.
В уведомлении отмечалось, что неопознанный летающий объект "готовятся сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности". В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.
Ранее неопознанный воздушный объект был обнаружен в небе над Канадой.
5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США.
12.02.2023, 10:25 35421
В небе над Канадой обнаружен неопознанный воздушный объект
NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами
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Вашингтон. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и происхождение пока неизвестны.
Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD", - следует из заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости в ответ на запрос агентства.
Местные СМИ сообщают, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США,
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