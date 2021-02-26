Китай заявил о победе над бедностью

Пекин. 25 февраля. Kazakhstan Today - Китай выполнил задачу по сокращению бедности в новую эпоху в соответствии с намеченным графиком, добился значительной победы, которая впечатляет весь мир, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Жэньминь жибао ", благодаря восьмилетней упорной борьбе все сельское население, живущее за чертой бедности по действующему в Китае критерию, сумело полностью победить нищету, около 100 миллионов человек попрощались с бедностью.

С 832 бедных уездов страны был снят "ярлык бедности", уничтожена абсолютная бедность и бедность регионального характера.

В период 13 пятилетки более 9,6 миллиона жителей бедного населения сменили места жительства и получили новые рабочие возможности, а также новое жилье с более совершенной общественной инфраструктурой.

За период с 2012 по 2019 годы удалось добиться решающих достижений в области поддержки бедных при помощи улучшения транспортной инфраструктуры, общая протяженность новых и отремонтированных сельских дорог составила 2,086 миллиона километров в частности, в бедных районах протяженность достигла 1,1 миллиона километров.

С начала политики реформ и открытости в Китае, к настоящему времени в стране из нищеты вышли более 800 миллионов человек. Вклад Китая в сокращение бедности в мире превысило 70%. Согласно установленной Всемирным банком международной черте бедности, ежедневный доход составляет 1,9 долларов на человека.

Что касается уездов, борющихся с бедностью, для них установлен переходный период продолжительностью в шесть лет, отсчет которого ведется со дня выхода из бедности, фокус политических мер постепенно будет смещаться в сторону всестороннего стимулирования процветания деревень.

В Китае уже семь лет подряд более 10 миллионов человек выходят из нищеты каждый год, это количество примерно составляет численность среднего по размеру европейского государства.

В последние несколько лет ежемесячно около 1 миллиона человек освобождаются от абсолютной бедности, следовательно, в Китае каждые три секунды один человек выходит из бедности.

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