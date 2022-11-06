Северная Корея выпустила еще четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Пхеньян. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Северная Корея сегодня утром выпустила еще четыре баллистические ракеты в рамках военно-воздушных учений.

Сегодня утром Северная Корея выпустила четыре баллистические ракеты малой дальности (БРПЛ). Пуски были произведены с 11.32 до 11.59 утра (по местному времени) из Донгрима (Пхенчхан) в сторону западного побережья и были на расстоянии около 130 км, высоте 20 км и скорости 5 Махов", - сообщает южнокорейское агентство Рехан .

Пуски были произведены в рамках военных учений. Всего за 4 дня КНДР выпустила по меньшей мере 30 ракет, а также совершила полет группы военных самолетов, которые не представляли угрозы для Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Так двумя днями ранее КНДР осуществила пуск 6 ракет "земля-воздух" в сторону Желтого и Японского морей, сообщает РИА Новости

Одна из них впервые упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.

Из-за ракеты также сработала воздушная тревога на южнокорейском острове Уллындо. Жителям был дан сигнал эвакуироваться в укрытия. Это первое объявление воздушной тревоги в Южной Корее с февраля 2016 года.