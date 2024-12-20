19.12.2024, 14:20 11841
Крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове построит Китай
Общая площадь нового авиакомплекса составит около 20 квадратных километров
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Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Даляне, на острове, который появится в Бохайском заливе, недалеко от города будет построен крупнейший аэропорт.
По информации BigAsia.ru, здесь построят четыре взлетно-посадочные полосы и пассажирский терминал площадью 900 тысяч квадратных метров.
Общая площадь нового авиакомплекса составит около 20 квадратных километров. По этому показателю он обойдет аэропорты в Гонконге (12,5 кв. км) и японской Осаке (10,5 кв. км), которые также расположены на искусственных островах, отмечает издание.
Запуск авиахаба поможет дальнейшему развитию Даляня. Город - крупный центр нефтеперерабатывающей промышленности, судоходства, логистики и туризма на северо-востоке Китая.
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18.12.2024, 18:05 25356
На Солнце произошел сильный взрыв
Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла
Фото: wikipedia.org
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На обратной стороне Солнца 17 декабря коронографы зафиксировали сильный взрыв, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
Вспышка, судя по всему, произошла между 6 и 7 вечера по московскому времени (...) Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла. Примерно в этом месте должна располагаться активная область 3912, которая находилась напротив Земли около 2 недель назад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что источник взрыва можно будет увидеть только через 10-12 суток, когда этот участок Солнца повернется к Земле.
Ранее РИА Новости писал, что на Земле началась магнитная буря.
18.12.2024, 15:29 27291
Адылбек Касымалиев возглавил кабмин Кыргызстана
Фото: t.me/KR_President
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Бишкек. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым премьер-министром Кыргызстана стал Адылбек Касымалиев, сообщает официальный Telegram-канал президента КР.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Касымалиев Адылбек назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей, сказано в сообщении.
Напомним, 16 декабря премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова освободили от должности.
18.12.2024, 12:17 29951
Задержан подозреваемый в убийстве российского генерала Кириллова
Фото: pexels.com
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан подозреваемый в убийстве российского генерала Игоря Кириллова, который погиб в результате взрыва в Москве, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 1970 года рождения, и его помощник - майор Илья Поликарпов, 1983 года рождения", - цитирует ТАСС сообщение ЦОС.
Сообщается, что задержанного передали в Следственный комитет РФ. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, гражданина Узбекистана задержали в деревне в Подмосковье.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погибли российский генерал Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат.
18.12.2024, 11:10 31446
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.
За документ проголосовали 119 стран, против - 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств", - сообщает РИА Новости.
Уточняется, что среди поддержавших инициативу оказались Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся - Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.
Сообщается, что подготовленный Россией документ, в частности, рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательстве и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.
Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Ранее Совет коллективной безопасности ОДКБ сделал заявление в связи с 80-й годовщиной Победы. Члены совета считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников.
16.12.2024, 21:05 56466
Бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству канцлера Германии
Это открывает путь к досрочным выборам, которые могут состояться 23 февраля
Фото: wikipedia.org
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Берлин. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На внеочередном заседании бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству канцлера Германии Олафа Шольца.
394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 - поддержали кабмин Шольца и 116- воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов", - информирует РБК.
Сообщается, что теперь у федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера будет 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы.
Он может отказаться от этого шага, сохранив правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако это маловероятно. Согласно установленным законом срокам, выборы должны пройти не позднее чем через 60 дней после голосования бундестага о вотуме недоверия. В качестве возможной даты досрочных выборов канцлер предлагал 23 февраля", - говорится в сообщении.
Напомним, письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил канцлер страны Олаф Шольц, принадлежащий к социал-демократам. Это решение стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. 7 ноября глава правительства отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов, и "светофорный" кабинет, в который также входили СДПГ и "зеленые", распался.
16.12.2024, 20:41 57841
Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии
Асад заявил, что покинул страну, когда стало понятно, что "позиции армии пали"
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Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Сирии Башар Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии, сообщает канцелярия экс-президента.
Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря 2024 года", - цитирует РБК сообщение канцелярии.
По словам Асада, он переехал в Латакию, "когда террористические силы проникли в Дамаск". В Латакию он поехал "для координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями".
Отмечается, что, когда Асад приехал на базу в Латакию, "стало ясно, что наши силы полностью отведены со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали", а "обстановка продолжала ухудшаться". Экс-президент Сирии подчеркнул, что тогда Москва предложила организовать немедленную эвакуацию в Россию.
Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов", - добавил он.
При этом бывший президент заявил, что во время этих событий "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".
Также Асад в своем заявлении подчеркнул, что во время наступления повстанцев "терроризм распространился по всей Сирии и в конечном счете достиг Дамаска вечером в субботу, 7-го". После этого возникли "вопросы о судьбе и местонахождении президента", которые появились "на фоне потока дезинформации и рассказов, далеких от истины". Заявление президента должно было быть опубликовано еще раньше, добавил он. Но "сложившиеся на тот момент обстоятельства, включая полное отключение связи по соображениям безопасности, привели к задержке публикации данного заявления".
Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
16.12.2024, 14:38 62336
Глава правящей партии Южной Кореи подал в отставку после объявления импичмента президенту
Хан Дон Хун заявил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу
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Сеул. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Ранее парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. Меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Хан Дон Хун поддержал импичмент президенту, хотя изначально был против.
Он призвал депутатов своей партии голосовать, основываясь на их собственных "убеждениях". В итоге хотя партия внутренним решением выступила за голосование против импичмента, 12 депутатов "Гражданской силы" поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали за", - пишет источник.
Хан Дон Хун добавил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу.
Из-за отставки членов высшего исполнительного комитета его работа была парализована, что сделало невозможным выполнение моих обязанностей как председателя партии. Поэтому я ухожу с поста председателя. Я глубоко сожалею о боли, которую вы испытали из-за импичмента. Это полностью моя вина. Простите меня", - приводит слова Хан Дон Хуна агентство.
Отставка Хана произошла спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля.
Ранее, 4 декабря, глава Минобороны Южной Кореи покинул пост.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения во время телеобращения. Он назвал эту меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от "коммунистических сил".
16.12.2024, 11:40 61141
Главу правительства сменили в Кыргызстане
Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан
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Бишкек. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова освободили от должности, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Как следует из указа президента, Жапаров освобожден от должности главы кабмина "в связи с переходом на другую работу".
Отставка Акылбека Жапарова не влечет отставку всего кабмина, все министры сохраняют свои посты", - сообщает источник.
Акылбек Жапаров возглавлял кабмин Кыргызстана более 3 лет, с октября 2021 года.
Он один из рекордсменов на этом посту. Больше него - свыше 4 лет - правительство возглавлял Апас Жумагулов в далекие 90-е годы", - пишет сайт.
По данным источника, проводить Акылбека Жапарова во двор "Ынтымак Ордо" вышли все члены кабинета министров, несмотря на сильный мороз.
Источник приводит слова замглавы кабмина Эдиля Байсалова, который написал, что решение Садыра Жапарова о ротации руководства кабмина и своей администрации продиктовано желанием придать новый темп стремительному подъему страны и обновить стиль управления.
Он отметил, что Акылбек Жапаров за годы работы ничем себя не скомпрометировал.
Исполняющим обязанности главы кабмина и руководителя администрации президента Кыргызстана назначен 64-летний Адылбек Касымалиев, ранее занимавший должность первого замглавы кабмина. Он также в разные годы возглавлял Минфин и Минэкономики.
Его заместителем назначен 42-летний Данияр Амангельдиев, который до этого был министром экономики и коммерции.
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