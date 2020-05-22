Культурная и институциональная мощь жизненно важна для сдерживания эпидемии

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Пекин. 21 мая. Kazakhstan Today - Китайская культура искреннего уважения к здоровью и жизни людей, система, обеспечивающая сплоченность всего общества, а также постоянно растущая мощь государства являются ключом к эффективному сдерживанию распространения эпидемии COVID-19 в Китае. Об в четверг заявил член ВК НПКСК, президент Академии медицинских наук Китая Ван Чэнь, передает Kazakhstan Today.

Китайская культура высоко ценит здоровье и жизнь людей, и такая система ценностей нашла свое отражение в объединенной приверженности общественности делу спасения жизней, в решительности при разработке политики и в профессионализме медицинских работников, которые всегда готовы служить народу. Об этом Ван Чэнь заявил на полях 3-й сессии ВК НПКСК 13-го созыва, которая открылась в сегодня, пишет "Синьхуа"

В Китае действует система, которая может объединить все ресурсы и мобилизовать различные силы страны перед лицом серьезных трудностей и вызовов, заявил Ван Чэнь. Он добавил, что значительное развитие национальной мощи за последние 70 лет также сыграло важную роль в обуздании эпидемии.

Ван Чэнь, являющийся также известным специалистом по респираторным заболеваниям и вице-президентом Инженерной академии Китая, вместе с другими ведущими экспертами присоединился к борьбе с новой коронавирусной инфекцией в наиболее пострадавшем от эпидемии городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) еще с февраля этого года.

Он также подчеркнул необходимость улучшения системы общественного здравоохранения страны.

В этом направлении важным пунктом является усиление сочетания медицинского лечения и профилактики. Только с помощью интеграции этих двух аспектов мы сможем лучше справляться с серьезными вызовами", - указал Ван Чэнь.

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