Куньминская декларация принята на COP15

КУНЬМИН. 14 ОКТЯБРЯ - Куньминская декларация была принята в среду на проходящем 15-м совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) в Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

12 октября председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите руководителей в рамках COP15, заявил, что Китай выделит 1,5 млрд юаней (около $233 млн) для создания Куньминского фонда сохранения биоразнообразия для поддержки развивающихся стран в деле охраны биоразнообразия.

Отметив, что пандемия COVID-19 омрачила перспективу глобального развития, осложнила и без того нелегкий путь реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, Си Цзиньпин сказал, что развивающиеся страны, одновременно сталкиваясь с задачами восстановления экономики и защиты экологии, в большей степени нуждаются в помощи и поддержке.

Мы живем в такое время, когда вызовы переплетаются с надеждой", - сказал Си Цзиньпин. "Дорогу одолеет только тот, кто идет упрямо и настойчиво", - добавил он.

13 октября министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю объявил о принятии декларации на сегменте высокого уровня первой части совещания COP15.

Куньминская декларация является политической декларацией и главным достижением этой конференции. Декларация обязуется обеспечить разработку, принятие и осуществление эффективной глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, с тем чтобы обратить вспять текущую утрату биоразнообразия и гарантированно вывести биоразнообразие на путь восстановления не позднее 2030 года в перспективе полной реализации Концепции на период до 2050 года "Жизнь в гармонии с природой".

Декларация станет мощным сигналом, демонстрирующим миру нашу решимость решить проблему утраты биоразнообразия и наши более решительные действия по вопросам, обсуждаемым на этой встрече высокого уровня", - сказал Хуан Жуньцю.