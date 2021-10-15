Куньминская декларация принята на COP15

АЛМАТЫ.13 ОКТЯБРЯ - В США вслед за ростом цен на бензин ожидается подорожание отопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам топливного аналитика компании GasBuddy Патрика ДеХаана, американцы ежедневно тратят на бензин на 430 млн долларов больше, чем всего год назад, цитирует аналитика RT
.
В некоторых городах Калифорнии цены на топливо превышают 5 долларов за галлон, а в штате Иллинойс полная заправка бака будет стоить почти на 20 долларов дороже, чем в прошлом году. Эксперты говорят, что проблема не ограничится заправкой автомобиля, отопление дома этой зимой может влететь американцам в копеечку.
Цены на нефть и газ по-прежнему остаются высокими в отопительный сезон, следовательно, он обойдётся гораздо дороже для экономики, общества и домовладельцев", - сказал профессор Техасского университета в Остине, специализирующийся на энергоресурсах, Майкл Уэббер.
Как информирует RT, счета за отопление могут вырасти примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Отчасти в происходящем виновата пандемия: в 2020 году спрос на газ резко упал, в то время как в мире вводился карантин, и поставки всё ещё не догнали доковидных объёмов. Кроме того, ураган "Ида" привёл к остановке добычи в Мексиканском заливе. Из-за его последствий добыча нефти может сократиться на 30 млн баррелей в этом году.
Хотя нам необходимо предпринять шаги для решения краткосрочных проблем с поставками, нам также следует следить за долгосрочными перспективами и влиянием климата", - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Эксперты советуют ездить по шоссе медленнее, снижая скорость на 5-10 миль в час, что позволит снизить потребление топлива, а также убрать ненужные предметы, которые утяжеляют машину. Что касается отопления дома этой зимой, Патрик ДеХаан советует одеваться потеплее и уменьшать температуру на термостате.
НЬЮ-ДЕЛИ. 13 ОКТЯБРЯ - На 70 электростанциях Индии угля осталось всего на четыре дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно данным правительства Индии, 115 из 135 электростанций, находящихся в управлении центральных властей, испытывают критическую нехватку топлива. Запасов угля на 70 электростанциях осталось меньше, чем на четыре дня, сообщает телеканал NDTV
.
Однако, как заявил министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши, "уголь будет доступен в соответствии с запросами".
Правительство позволило производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса. В свою очередь, это может увеличить и без того высокие мировые цены на уголь.
Как сообщает телеканал, некоторые штаты страны, воспользовавшись растущими ценами, вместо того, чтобы снабжать электроэнергией потребителей, начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах. Однако министр угольной промышленности предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.
Как цитирует телеканал министра Джоши, к дефициту угля привели повышение мировых цен на энергоносители, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах Индии, где идет добыча угля.
Как раннее сообщал телеканал, в ряде штатов, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (куда входит Нью-Дели), сохраняется обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. В частности, главный министр Дели Арвинд Кеджривал в своем письме премьер-министру Нарендре Моди на прошлой неделе предупредил, что если объемы поставок угля на электростанции не возрастут, столица может остаться без электричества.
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 13 ОКТЯБРЯ - 12 октября 2021 Землю накрыла магнитная буря уровня G2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На Солнце произошла очередная вспышка, потоки солнечного ветра накануне днем достигли Земли Shutterstock, пишет KP.RU
.
Буря такой силы считается средней, но тем не менее с начала года на нашу планету возмущение магнитного поля такого уровня накатило всего второй раз, рассказал на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Буря подкрадывалась к Земле постепенно: на Солнце произошла очередная вспышка, потоки солнечного ветра накануне днем достигли Земли, ее геомагнитное поле стало слабо возмущенным. Утром во вторник интенсивность бомбардировки планеты частицами солнечной плазмы достигла пика. Вот тогда-то и разразилась магнитная буря.
Ожидается, что возмущения геомагнитного поля начнут постепенно ослабевать, к четвергу магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние", - считает Михаил Леус.
Синоптик напомнил о плюсах и минусах этого природного явления. Плюс: у вас есть шанс полюбоваться полярным сиянием. Минусы: из-за магнитной бури могут сбоить радиосвязь, спутниковые и энергетические системы, и даже космические аппараты. Метеозависимые люди тоже могут "сбоить", поэтому с 12 до 14 октября им лучше не заниматься работой, требующей повышенного внимания и сосредоточенности, не стрессовать, больше гулять на свежем воздухе и просто отдыхать.