Кыргызстан вводит новые правила пребывания в стране для казахстанцев

Поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых

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Париж. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Левая партия "Непокорившаяся Франция" представила резолюцию о созыве парламента для инициирования импичмента нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона.





Предложение резолюции для участия в процедуре импичмента президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции было отправлено сегодня парламентариям на совместное подписание. Макрон отказывается от результатов народного голосования, поэтому мы должны его уволить", - цитирует РБК сообщение главы парламентской фракции партии "Непокорившаяся Франция" Матильды Пано в соцсети X.





Сообщается, что поводом к импичменту стал отказ назначить премьером Франции Люси Касте, которая победила на выборах от коалиции левых.





18 августа члены партии "Непокорившаяся Франция" потребовали от Макрона согласиться назначить кандидата от коалиции левых партий "Новый народный фронт" (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах во Франции, Люси Касте на пост премьер-министра. Ранее он исключал такую возможность и усомнился в ее способности получить большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) для проведения реформ, утверждения бюджета и развития страны. В ответ на это левые обвинили президента Франции в "институциональном перевороте против демократии" из-за отказа учитывать результаты выборов и пообещали отправить его в отставку.





По данным издания, Люси Касте 37 лет, она работает в бюджетном департаменте мэрии Парижа. Как говорится в заявлении "Нового народного фронта", Касте "работала над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений".





Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылается партия, позволяет объявить президенту импичмент за "неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата".





Один из основателей партии LFI ("Непокорившаяся Франция". - Прим. ред.) Жан-Люк Меланшон считает, что "отказ принять к сведению выборы в законодательные органы и решение об их отмене" нарушают требования мандата главы государства. Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьера.