Лавров указал, что террористы думают над использованием штамма коронавируса

ТАСС

Москва. 10 июля. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что есть информация, что террористы рассматривают возможность использования штамма коронавируса и создания новых видов вирусов, передает Kazakhstan Today.

Эта инфекция обострила все имевшиеся до ее начала вызовы и угрозы, никуда они не исчезли. Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы", - цитрует Лаврова ТАСС .

По словам министра, в период пандемии не стали менее острыми и другие угрозы международной безопасности - наркотрафик, киберпреступность, изменение климата, экология и вооруженные конфликты.

На все это накладывается специфика администрации Трампа, ее линия на сознательный подрыв всех без исключения договорно-правовых механизмов и контроля над вооружениями и сотрудничества на международной арене - примеры ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения, Совета ООН по правам человека", - добавил Лавров.

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