Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Москва. 13 сентября. Kazakhstan Today - Война в Сирии закончилась, и страна возвращается к нормальной жизни, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Kazakhstan Today.

Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - сказал глава МИД России в интервью газете " Труд ".

По его словам, в этих условиях на первый план выходят задачи оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом.

Лавров напомнил, что с самого начала вооруженного конфликта в САР Россия последовательно выступала за его преодоление политико-дипломатическими средствами, поддержала резолюцию 2254 СБ ООН, содержащую "дорожную карту" урегулирования. Кроме этого, по инициативе России и двух других стран-гарантов астанинского формата - Ирана и Турции - в январе 2018 года в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, участники которого приняли решение о создании Конституционного комитета.

Считаем, что формирование и запуск комитета, призванного разработать конституционную реформу, станет важным этапом в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По сути, его созыв даст возможность сирийским сторонам - правительству и оппозиции - впервые начать прямой диалог о будущем своей страны", - добавил глава МИД России.

Он резюмировал, что в целом Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

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