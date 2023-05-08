Лига арабских государств планирует восстановить Сирию в качестве участника

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Каир. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полноправное участие Сирии в заседаниях Лиги арабских государств (ЛАГ), а также в связанных с ней организациях может быть восстановлено с 7 мая нынешнего года, сообщает - Полноправное участие Сирии в заседаниях Лиги арабских государств (ЛАГ), а также в связанных с ней организациях может быть восстановлено с 7 мая нынешнего года, сообщает eadaily.com





Об этом говорится в проекте резолюции Совета ЛАГ, который будет представлен на рассмотрение министров иностранных дел арабских стран в воскресенье, 7 мая, в ходе внеочередного заседания Совета ЛАГ в Каире.





Возобновить участие делегаций Сирийской Арабской Республики в заседаниях Лиги арабских государств и всех ее дочерних организаций и агентств с 7 мая 2023 года", - отмечается в проекте резолюции.





Резолюция Совета ЛАГ также предусматривает "необходимость принятия практических и эффективных мер для постепенного выхода из сирийского кризиса по принципу "шаг за шагом" и в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". В резолюции Совета Лиги на уровне глав МИД также указывается на заинтересованность арабских государств в "безопасности и стабильности Сирии, ее приверженности арабской идентичности, сохранении суверенитета и территориальной целостности".





Страны - члены ЛАГ, согласно проекту резолюции, "готовы способствовать выходу из сирийского кризиса, что облегчит страдания сирийского народа, положит конец внешнему вмешательству в ее дела, а также поможет устранить последствия терроризма и проблем, связанных с миграцией и возвращением сирийских беженцев на родину".