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Максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 махов - СМИ

04.10.2022, 13:06 4311
ПХЕНЬЯН. 4 ОКТЯБРЯ - Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 махов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации военных в Южной Корее, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров, сообщает РИА Новости. 
 
В кабмине Японии заявили, что ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.
 
Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.
 
Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысячи километров.
 

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Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

03.10.2022, 20:51 7546
МОСКВА. 3 ОКТЯБРЯ - Госдума на заседании 3 октября ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
2 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении новых регионов. Основаниями для принятия являются результаты референдумов, прошедших в этих регионах с 23 по 27 сентября, декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и договоры между ними и Россией, сообщает РБК.
 
Совет Федерации соберется по поводу документов 4 октября. После подписания президентом в статью 65 Конституции будут внесены поправки с указанием наименований регионов.

Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

26 сентября в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали референдумы в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
 

Китай направил 22 самолета и четыре корабля к Тайваню

02.10.2022, 20:18 14696
ПЕКИН. 2 ОКТЯБРЯ - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье направила к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля, сообщает Министерство обороны острова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РИА Новости, в воскресенье в акватории и воздушном пространстве окружающего Тайвань района были зафиксированы четыре корабля и 22 самолета НОАК, при этом восемь из них - два истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005 и CH-4, многоцелевые транспортные самолёты Y-8 и Y-9 - пересекли так называемую срединную линию в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
 
Как сообщили в министерстве, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
 
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
 
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990 годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова.
 

Ученые китайского происхождения массово покидают США - Washington Times

02.10.2022, 17:25 16161
ВАШИНГТОН. 2 ОКТЯБРЯ - Соединенные Штаты Америки сталкиваются с крупным оттоком ученых китайского происхождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Исследование, проведенное недавно азиатско-американским академическим форумом, показало, что многие обучившиеся в США ученые китайского происхождения переезжают обратно в Китай на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином, сообщает rt.com со ссылкой на The Washington Times.
 
Всего за прошлый год было зарегистрировано 1500 ученых, которые начинали карьеру в США и переехали в Китай. По мнению авторов исследования, основными причинами оттока китайских ученых стали инициатива Китая по привлечению талантов, а также атака на шпионаж в научной и экономической сфере времен администрации Дональда Трампа. С тех пор как началась эта инициатива, количество ученых, переехавших в Китай, возросло на 40%.
 
По словам бывшего профессора из университета Альфреда в Нью-Йорке Роберта Хайнеманна, за последние три десятилетия Китай стал куда более привлекательным местом работы для ученых. Однако вторым важным фактором отъезда стало закрытие многих институтов, которые спонсировало китайское правительство.
 
При этом юрист Рональд Ричлак отмечает, что еще один фактор заключается в росте напряженности в отношениях между США и Китаем, причем эта напряженность не имеет прямого отношения к периоду правления Дональда Трампа. В этой связи также все больше китайских студентов остаются работать у себя в стране и не переезжают в США, отмечается в исследовании.
 
Согласно опросу, проведенному с декабря 2021 по март 2022 года, 61% китайских профессоров рассказали, что чувствовали побуждение покинуть США, а 70% заявили, что больше не чувствуют себя в безопасности.
 

Число жертв из-за давки на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек

02.10.2022, 14:12 17556
Число жертв из-за давки на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек
ДЖАКАРТА. 2 ОКТЯБРЯ - Количество погибших из-за беспорядков на стадионе в Маланге в Индонезии увеличилось до 174 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в воскресенье после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая" (2:3), сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
 
Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их, из-за чего начались паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Вице-губернатор Восточной Явы Эмиль Дардак отметил, что в больницах находятся более 100 раненных, 11 из них - в тяжелом состоянии.
 
Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Юнус Нуси заявил на пресс-конференции, что Международная федерация футбола (ФИФА) запросила отчет по трагедии.

Было общение с ФИФА, организация запросила отчет. Мы будет контактировать с ФИФА, чтобы не попасть под санкции", - цитирует detik.com. Юнуса Нуси.


Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю PSSI провести тщательное расследование. Также глава государства приказал PSSI временно приостановить чемпионат Индонезии по футболу до завершения расследования.
 
Ранее сообщалось, что 129 человек погибли в ходе беспорядков на стадионе в Индонезии после футбольного матча.
 

В Индонезии 129 человек погибли в ходе беспорядков после футбольного матча

02.10.2022, 10:46 18791
ДЖАКАРТА. 2 ОКТЯБРЯ - По меньшей мере 129 человек погибли в ходе беспорядков на стадионе в Индонезии после футбольного матча, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел накануне вечером в провинции Восточная Ява, сообщает iz.ru со ссылкой на Reuters.
 
По словам главного инспектора местной полиции Нико Афинта, болельщики проигравшей команды вышли на поле после окончания матча. В целях сдерживания правоохранители использовали слезоточивый газ, однако это лишь усугубило ситуацию.
 
На стадионе началась давка, в результате около 180 человек пострадали, а более 120 получили травмы, несовместимые с жизнью. Позже глава одной из больниц, в которых принимали раненых, сообщил, что в числе погибших был пятилетний ребенок.
 
После случившегося комиссия по правам человека Индонезии призвала проверить работу служб безопасности на местах. Так, стало известно, что на стадионе, вмещающем не более 38 тысяч человек, в субботу присутствовало порядка 42 тысяч посетителей.
 
Министр спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил, что ведомство пересмотрит требования к организации футбольных матчей. Кроме того, на время расследования обстоятельств случившегося будут приостановлены игры индонезийской высшей лиги BRI Liga 1.
 
Ранее, 24 января, не менее шести человек погибли в давке возле стадиона, на котором проходила игра главного футбольного турнира Африки в Камеруне. Беспорядки начались, когда толпы людей пытались попасть на стадион Олембе, чтобы посмотреть игру.
 

Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Нидерландами

01.10.2022, 13:44 23201
АЛМАТЫ. 1 ОКТЯБРЯ - Республика Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В заявлении Министерства иностранных дел страны говорится, что такое решение было принято в связи с "интервенционистской и неоколониалистской позицией" Нидерландов, которая продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, сообщает издание "Известия".
 
Ранее, 28 сентября, власти республики объявили посла Европейского союза (ЕС) Беттину Мушайдт персоной нон грата. Ее уведомили о том, что ее нахождение в стране нежелательно "из-за неуважения к суверенитету".
 
Причиной высылки дипломата, как пишут местные СМИ, может служить выступление делегации ЕС на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где чиновники Евросоюза потребовали от властей Никарагуа освобождения политических заключенных и восстановления демократии в стране.
 
23 июля издание Junge Welt написало, что в странах Латинской Америки доверие к Западу подорвано в связи с событиями на Украине. Констатируется, что с начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса главы южноамериканских стран начали акцентировать внимание на своем нейтралитете.
 
До этого, 17 июня, министр финансов и госкредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.
 

Взрывы на "Северных потоках": Путин обвинил "англосаксов"

30.09.2022, 20:34 27836
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на газопроводе устроили те, кому это выгодно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Взрывы на "Северных потоках" организовали "англосаксы", заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК.
 

Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - сказал он.

 
О том, что взрывы на российских газопроводах выгодны именно США, ранее говорили в посольстве России в США и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В российской дипмиссии пояснили, что Соединенные Штаты хотят лишить ЕС доступа к российскому газу, чтобы "подсадить" Европу на свой СПГ. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России есть "некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал аварии актами терроризма на "государственном уровне".
 
Напомним, во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2".
 
Также сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии.
 

Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ

30.09.2022, 19:13 28131
Путин подписал договор о принятии четырех регионов в состав РФ
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Путин подписал договор о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе России нового субъекта. Также был подписан договор о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе России нового субъекта, сообщает РИА Новости.
 
Путин и Пасечник подписали договор о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в России нового субъекта.
 
Вхождение новых четырех регионов в состав РФ - это их право на равноправие и самоопределение, зафиксированное в уставе ООН, заявил президент России Владимир Путин.
 

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - сказал Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

 
Он напомнил, что в Новороссии сражались такие полководцы, как Петр Румянцев, Александр Суворов, Федор Ушаков.
 
Последние советские руководители развалили Россию, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.
 

В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", - сказал Путин.

 

Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", - заключил Путин и добавил, что допускает, что те правители не понимали, что делают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".

 

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