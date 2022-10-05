Максимальная скорость северокорейской ракеты достигала 17 махов - СМИ

ПХЕНЬЯН. 4 ОКТЯБРЯ - Максимальная скорость запущенной КНДР во вторник баллистической ракеты достигала 17 махов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации военных в Южной Корее, ракета пролетела около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров, сообщает РИА Новости.
В кабмине Японии заявили, что ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в 1 тысячу километров.
Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.
Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысячи километров.