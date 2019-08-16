МИД РК дало рекомендации казахстанцам, находящимся в Гонконге

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Генеральное консульство Казахстана в Гонконге рекомендует казахстанцам, находящимся в Гонконге, избегать мест массового скопления людей, передает Kazakhstan Today.

Ведомство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не принимать участие в собраниях и демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности, а также отслеживать сообщения местных органов власти и СМИ о развитии ситуации.

Поскольку в аэропорту Гонконга отмечаются периодические отмены либо задержки авиарейсов, казахстанцам рекомендуют заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с консулом по следующим номерам +852 5689 6282, +7 778 001 6442 (WhatsApp)", - говорится в сообщении МИД РК.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. На прошлой неделе произошли масштабные беспорядки: полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки, напоминает ТАСС

С начала недели демонстранты несколько раз блокировали работу аэропорта - одного из крупнейших в мире. Накануне власти ужесточили правила доступа в здание - теперь туда пускают только с паспортом и авиабилетом.

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