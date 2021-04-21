Мигель Диас-Канель избран на пост главы Компартии Кубы

ГАВАНА. 20 АПРЕЛЯ - Делегаты VIII съезда правящей Коммунистической партии Кубы избрали состав нового Центрального комитета. В качестве первого секретаря ЦК возглавил президент страны Мигель Диас-Канель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы", - говорится в сообщении на странице Компартии в Твиттере.

На закрытии съезда бывший первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро заявил, что "за последние три года Диас-Канель смог сформировать команду и способствовать сплочению высших органов партии, государства и правительства". Он отметил, что сам не станет принимать предложений остаться в высших органах партийной организации, но останется "бойцом Революции", пишет ТАСС

В 2003 году Мигель Диас-Канель был избран первым секретарем партийного комитета в провинции Ольгин и в том же году по предложению Рауля Кастро, который занимал пост первого заместителя председателя Государственного совета, вошел в состав политбюро ЦК Компартии, став на тот момент самым молодым членом этого партийного органа.





В мае 2009 года Рауль Кастро, уже более года официально возглавлявший страну в ранге председателя Государственного совета и Совета министров, назначил Мигеля Диас-Канеля министром высшего образования. В этой должности он пребывал до марта 2012 года, когда занял пост заместителя председателя Совета министров.





В апреле 2019 года в силу вступила новая конституция страны, изменившая структуру государственного устройства, - были учреждены посты президента и премьер-министра. 10 октября 2019 года на внеочередном заседании парламента Диас-Канель был избран президентом.

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