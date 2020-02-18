Министр иностранных дел КНР отметил необходимость начать рассматривать мировое сообщество как одну мировую семью

Мюнхен. 17 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности призвал начать рассматривать наше мировое сообщество как одну мировую семью, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Ван И, внезапно нагрянувшая эпидемия лишний раз напоминает нам, что мы живем в эпоху, когда традиционные и нетрадиционные угрозы переплетаются между собой, а локальные проблемы становятся глобальными и наоборот, сообщает "Синьхуа".

"Ни одна страна не может думать только о себе и стремиться обойтись лишь собственными силами, так как интересы всех стран мира уже тесно переплелись воедино. Нам необходимо избавиться от раскола между Западом и Востоком, преодолеть разрыв между Югом и Севером и действительно начать относиться к планете, от которой зависит наше выживание, как к живому сообществу. Мы должны переступить через идеологическую пропасть, толерантно относиться к истории и культуре различных стран и действительно начать рассматривать наше мировое сообщество как одну мировую семью", - отметил Ван И.

Ван И отметил также, что в условиях глобализации вызовы, ответственность и судьба являются общими для всех.





Мы должны найти эффективные рамки многостороннего сотрудничества и вместе отреагировать на постоянно возникающие различные вызовы. Кроме того, нам необходимо создать правильную концепцию многостороннего сотрудничества и надлежащим образом решать общие проблемы в тесном контакте друг с другом", - подчеркнул глава МИД КНР.

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