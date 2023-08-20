Министр обороны КНДР назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове

Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет, заявил Кан Сун Нам

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Пхеньян. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове.





Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", - цитирует РИА Новости обращение министра.





Напомним, в апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.





Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государство, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.





В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ель оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.