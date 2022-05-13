Минобороны РФ: Байден курировал биологическую программу США на Украине

МОСКВА. 12 МАЯ - Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии", - уточнил генерал.

По его словам, сначала создавалась законодательная база для финансирования исследований напрямую из федерального бюджета. Для этого под государственные гарантии привлекали средства НПО, находящихся под контролем Демократической партии, сообщает РИА Новости

Так, бывший президент США Барак Обама "в 2005 году заключил партнерские соглашения с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны". В свою очередь экс-госсекретарь Хиллари Клинтон "инициировала принятие американской стратегии противодействия биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения".

Нынешний глава Белого дома Джо Байден, будучи вице-президентом при Обаме, "координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине". А инвестор Джордж Сорос оказался "основным спонсором военно-биологических исследований на Украине и лоббистом "Биг Фармы".

Кроме того, в этой схеме участвуют фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna и американская Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, пояснил Кириллов.

Это позволяет экспертам из США обходить международные нормы безопасности при проведении испытаний новых медицинских препаратов. Таким образом, западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают весомые конкурентные преимущества, заключил военный.

Ранее специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.