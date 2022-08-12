Минздрав РФ продлил срок годности вакцины "Спутник V"

ПЕКИН. 11 АВГУСТА - Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и Пресс-канцелярия Госсовета КНР в среду опубликовали Белую книгу под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В документе подтверждается тот факт, что Тайвань является частью Китая, демонстрируется непоколебимая воля и твердая решимость Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского народа в стремлении к воссоединению Родины, а также излагаются позиция и политика КПК и китайского правительства по содействию реализации воссоединения Родины в новую эпоху, сообщает "Жэньминь жибао".

Тайвань испокон веков принадлежит Китаю, что является ясным историческим и юридическим фактом, отмечается в Белой книге.

Резолюция 2758 ГА ООН - политический документ, воплощающий принцип одного Китая. Недопустимо извращать эту резолюцию, юридическая сила которой в полной мере доказана в международной практике, говорится в документе.

Принцип одного Китая представляет всеобщий консенсус международного сообщества и является одной из основных норм международных отношений, которые необходимо соблюдать, подчеркивается в Белой книге.

В мире существует лишь один Китай, и исторический и юридический факт, что Тайвань является частью Китая, не может быть оспорен. Не допускается изменение статуса Тайваня, который является частью Китая, а не отдельным государством", - говорится в Белой книге.

Неизменно делая решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Китая своей исторической миссией, КПК сплачивала и вела соотечественников с обоих берегов на содействие переходу отношений между двумя берегами Тайваньского пролива от напряженности и противостояния к смягчению и улучшению и далее к вступлению на путь мирного развития. Были достигнуты прорывные сдвиги в отношениях между двумя берегами, отмечается в документе.

Благодаря ориентированию и стимулированию со стороны КПК за последние 70 лет, особенно после прекращения изоляции, в отношениях между берегами пролива был достигнут стремительный прогресс. Расширение обменов, укрепление сотрудничества, активизация взаимодействия и учащение контактов принесли ощутимую пользу соотечественникам, проживающим на обоих берегах пролива, особенно на Тайване. Это полностью демонстрирует, что при наличии мира и сотрудничества обе стороны получают выгоду, говорится в Белой книге.

Осуществление полного воссоединения Родины обусловлено историей и культурой китайской нации и диктуется эпохой и тенденцией, связанными с великим возрождением китайской нации. Сегодня мы, как никогда в истории, близки к осуществлению нашей цели великого возрождения китайской нации и, как никогда ранее, уверены в нашей способности реализовать эту цель. То же самое верно, когда речь идет о нашей цели полного воссоединения Родины", сообщается в Белой книге.

Согласно Белой книге, развитие и прогресс Китая, в частности великие достижения, полученные за последние 40 лет политики реформ, открытости и модернизации, оказали глубокое влияние на исторический процесс решения Тайваньского вопроса и осуществления полного воссоединения Родины.

Действия администрации Демократической прогрессивной партии (ДПП) привели к напряженности в межбереговых отношениях, поставили под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, а также подорвали перспективы и сузили пространство для мирного воссоединения страны. Это препятствия, которые необходимо устранить для продвижения процесса мирного воссоединения Родины, говорится в Белой книге.

Внешние силы потворствуют и подстрекают сторонников "независимости Тайваня" к разжиганию беспорядков и провокаций, обострению конфронтации и напряженности в районе Тайваньского пролива, подрыву мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это противоречит основополагающим глобальным тенденциям мира, развития и взаимовыгодного сотрудничества и идет вразрез с ожиданиями международного сообщества и чаяниями всех народов мира, отмечается в Белой книге.

Опора на внешние силы ничего не даст тайваньским сепаратистам, а использование Тайваня для сдерживания Китая обречено на провал. Колесо истории катится в направлении к воссоединению Родины, и никто и никакие силы не смогут остановить его, говорится в Белой книге.

Мирное воссоединение и курс "одно государство - два строя" - это наш основной курс для решения тайваньского вопроса и наилучший подход к осуществлению воссоединения Родины, отражающие китайскую мудрость инклюзивности и терпимости. Они не только полностью учитывают реалии Тайваня, но и способствуют долгосрочной стабильности на Тайване после воссоединения Родины, подчеркивается в Белой книге.

Чтобы осуществить мирное воссоединение, мы должны отдать себе отчет, что континентальная часть страны и Тайвань имеют свои собственные различные социальные системы и идеологии. Курс "одно государство - два строя" является наиболее инклюзивным вариантом для решения этой проблемы. Это подход, основанный на демократических принципах, демонстрирующий добрую волю, направленный на мирное урегулирование Тайваньского вопроса и приносящий взаимную выгоду. Различия в социальных строях не являются ни препятствием для воссоединения, ни оправданием для отделения", - говорится в Белой книге.

Мы готовы создать обширное пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для сепаратистской деятельности в любой форме", - отмечается в Белой книге.

Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с максимальной искренностью и прилагать максимальные усилия в этом направлении. Но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности, которые никоим образом не направлены против наших соотечественников на Тайване. Немирные средства - крайняя мера при непреодолимых обстоятельствах", - подчеркивается в документе.

Будущее Тайваня - в воссоединении Китая, а благополучие населения Тайваня зависит от возрождения китайской нации. "Мы объединим усилия с нашими соотечественниками на Тайване, чтобы бороться за национальное воссоединение и возрождение", - отмечается в Белой книге.

Как только будет достигнуто мирное воссоединение в рамках курса "одно государство - два строя", это заложит новые основы для дальнейшего прогресса Китая и достижения великого возрождения китайской нации. В то же время это создаст огромные возможности для социально-экономического развития Тайваня и принесет ощутимую пользу населению Тайваня.

Мирное объединение двух берегов Тайваньского пролива идет на пользу не только китайской нации, но и всем народам и международному сообществу в целом, говорится в Белой книге.