Монголия приостанавливает пассажирские рейсы в Казахстан

Улан-Батор. 11 марта. Kazakhstan Today - Монголия объявила о приостановке всех пассажирских рейсов в аэропорты Казахстана, России и Турции из-за распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить все регулярные рейсы в Нур-Султан, Москву, Стамбул и обратно с 11 по 28 марта, сообщает Central Asia .

В соответствии с резолюцией комиссии, авиакомпания MIAT будет выполнять обязанности по эвакуации граждан Монголии, которые срочно нуждаются в прибытии на родину из этих стран в период приостановки полета.

Грузовые перевозки будут работать в нормальном режиме", - заявил на министр дорожного и транспортного развития Монголии Б. Энх-Амгалан.

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