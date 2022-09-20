Мощное землетрясение произошло на Тайване

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МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - Делегация США в Женеве, где проходило совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения - пациентах психиатрических больниц", - цитируют " Известия " начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игоря Кириллова.

Он отметил, что при обсуждении этого вопроса "американская делегация признала подобные факты", указав, что передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой".

Генерал-лейтенант также указал, что представители США и Украины не смогли ответить на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.

Украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", - отметил Кириллов.

Он добавил, что многие страны, опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, воздержались от участия в совещании, из-за чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств - участников КБТО.

Тем не менее в ходе мероприятия выступили 43 делегации, из которых 22 государства либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную.

21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия. Российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере", - указал Кириллов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных российской стороной документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.

Ранее сообщалось, что США планируют перенести с Украины в страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы свои лаборатории.