Может ли Аскар Акаев вернуться на родину, пояснили в Генпрокуратуре КР

Бишкек. 23 августа. Kazakhstan Today - Каковы последствия возможного приезда в Кыргызстан бывшего президента страны Аскара Акаева, разъяснила Генеральная прокуратура КР, передает Kazakhstan Today.

В связи с появлением различных комментариев в средствах массовой информации по уголовным делам, имеющим отношение к членам семьи экс-президента Кыргызской Республики Аскара Акаева, его родственникам и близким лицам, Генеральная прокуратура считает необходимым дать нижеследующие пояснения", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Согласно материалам государственной комиссии, правоохранительными органами республики с апреля 2005 года в отношении членов семьи Акаева, его родственников и ближайшего окружения возбужден ряд уголовных дел.

В частности, возбуждены уголовные дела в отношении фонда "Мээрим", возглавляемого Майрам Акаевой, в отношении Айдара Акаева, Адиля Тойгонбаева и других лиц, действиями которых интересам государства причинены многомиллионные ущербы. По некоторым уголовным делам вынесены судебные приговоры.

В ведомстве напомнили, что по результатам проверок деятельности благотворительного фонда "Мээрим", возглавляемого супругой президента Майрам Акаевой, было возбуждено более 30 уголовных дел, причиненный по ним ущерб государству составляет 64 млн сомов. В собственность государства возвращены десятки зданий и другое имущество.

Бывший зять Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество", "Монополистические действия и ограничение конкуренции" и "Уклонение от уплаты налогов". Кроме этого, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу ОАО "Международный аэропорт "Манас" 677,291 млн сомов (около $10 млн).

В отношении сына экс-президента Айдара Акаева было возбуждено 4 уголовных дела, ущерб по которым составляет около $3 млн. Еще по 11 уголовным делам имеются прямые и косвенные доказательства его вины.

В связи с тем что Аскар Акаев и его семья после известных событий покинули Кыргызстан, в рамках совершенных ими преступлений избраны меры пресечения в виде ареста, а также объявлены в международный розыск следующие лица: сын Айдар Акаев, зять Адиль Тойгонбаев и другие родственники, добавили в Генпрокуратуре.

Ведомство также указало, что в соответствии с законодательством КР правосудие осуществляется там, где совершено преступление. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики, не признается принадлежность к гражданству других государств.

Правоохранительные органы страны продолжают расследование в рамках законов Кыргызской Республики и защиты национальных интересов. Отметим, что в целях установления причастности Акаева к совершению вышеуказанных преступлений в случае прибытия в Кыргызскую Республику он будет допрошен соответствующими следственными органами, после чего его действиям будет дана юридическая оценка", - резюмировали в Генпрокуратуре.

Напомним, в недавнем интервью российским журналистам Акаев отметил, что на его возвращение на родину "нет никаких формальных запретов". От добавил, что во времена Алмазбека Атамбаева не смог проводить в последний путь двух родственников.

Мне угрожали, что задержат прямо в аэропорту. Уголовные дела в отношении меня были остановлены еще 12 лет назад", - цитирует Акаева портал vesti.kg .

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