На фоне роста заболевания "черной плесенью" в Индии появилась "белая плесень"

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - На фоне роста заболеваемости мукормикозом, который также называют "черной плесенью", в Индии обнаружена другая грибковая болезнь, которую в стране называют "белая плесень", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает сайт газеты The Times of India , четыре случая заболевания выявлены в больнице Медицинского колледжа города Патна.

Инфекция зафиксирована в то время, когда в стране растет заболеваемость мукормикозом, "черной плесенью", но, по словам специалистов, "белая плесень" опаснее "черной" из-за острого воздействия на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно "черной плесени" эта инфекция также грибковая, которая особенно угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой.

Как сообщил изданию заведующий кафедрой микробиологии Медицинского колледжа Патны доктор Сингх, недавно обнаруженные грибковые инфекции представляют риск для пациентов на кислородной поддержке. При позднем обнаружении такая инфекция может привести к смерти, предупредил он. Врач обратился к пациентам с коронавирусом, чтобы они серьезно отнеслись к "белой плесени" и следили за симптомами.

Ранее в четверг правительство Индии обратилось к властям штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черная плесень" эпидемией. Она диагностирована у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды. Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи мукормикоза отмечены в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Бихар и национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели).





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